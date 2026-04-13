Physint: Kojimas Spionage-Projekt sucht Antagonisten mit spannender Beschreibung

Hideo Kojimas groß angelegtes Spionage-Projekt Physint kommt langsam aber sicher in Fahrt. Nachdem der Branchenveteran im letzten Jahr ein erstes Artwork veröffentlichte und mit Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe erste Casting-Mitglieder enthüllte, berichtet MP1st nun von weiteren Castingprozessen.

Die neuen Casting-Aufrufe geben einen kleinen Einblick in das Projekt und enthüllen den internen Codenamen für Casting-Zwecke: „Shimmer“. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Mari Ueda die Casting-Direktorin sein wird. Ueda ist die Gründerin des Motion-Capture-Unternehmens Pivot Motion, das kürzlich mit Kojima an Death Stranding 2 zusammenarbeitete.

Gesucht werden DarstellerInnen für verschiedene Passagiere eines entführten Busses. Darunter befinden sich eine Mutter mit ihrem Neugeborenen, fünf Teenager unterschiedlicher Herkunft, zwei weitere männliche Passagiere und schließlich ein Antagonist mit deutschem Akzent.

Von diesen Charakteren sticht der Bösewicht besonders hervor. Interessanterweise lautet die Rollenbeschreibung: „Mads Mikkelsen in Hannibal, aber mit Flair“ – eine Anspielung auf einen Schauspieler, den wir bereits mit Kojima zusammenarbeiten sahen. Weitere Details zu der Figur: Er ist schlank, seine Persönlichkeit ruhig, aber „intensiv“ und „auf psychotische Weise selbstsicher“.

Die Dreharbeiten sollen etwa im Juni dieses Jahres beginnen, was uns eine ungefähre Vorstellung davon gibt, wann wir mit dem Spiel rechnen können. Nur so viel: Rechnet nicht allzu bald mit Physint. Kojima erklärte bereits, dass die Entwicklung von Physint fünf bis sechs Jahre dauern könnte. Etwas Geduld sollten Fans also noch aufbringen.

via MP1st, Bildmaterial: Physint, Kojima Productions, Sony PlayStation