Die LEGO-Sets zu Pokémon sind offiziell und das teuerste Set kostet 650 Euro zum Start

Erst vor Kurzem haben wir über die neuen Smart-Play-Technologien von LEGO berichtet, die künftig auch in Pokémon-Sets eine Rolle spielen könnten. Jetzt wird es erstmals ganz konkret: LEGO hat offiziell die ersten echte LEGO-Pokémon-Sets vorgestellt – und der Auftakt kann sich sehen lassen.

Kanto-Klassiker eröffnen die neue Themenwelt

Zum Start erscheinen drei Sets, die es preislich und vom Umfang durchaus in sich haben. LEGO Pokémon 72151 Evoli* ist für 59,99 Euro vorbestellbar und bildet den vergleichsweise günstigen Einstieg. Deutlich größer fällt LEGO Pokémon 72152 Pikachu* und Pokéball aus, das für 199,99 Euro erscheint.

Das absolute Schwergewicht ist jedoch LEGO Pokémon 72153 Bisaflor, Glurak und Turtok* – ein großes Display-Set mit 6.838 Teilen, großen baubaren Figuren und einer UVP von 649,99 Euro – klarer Fokus auf Sammler und Hardcore-Fans. Wer sich das große Set (72153) vorbestellt, bekommt auch das GWP „Kollektion mit den Orden der Kanto-Region (40892)“ dazu.

Alle drei Sets sind zunächst exklusiv im LEGO Onlineshop* erhältlich und bereits vorbestellbar. Während das große Starter-Set exklusiv bleibt, sollen Evoli und Pikachu ab Mai 2026 auch regulär im Handel erscheinen.

Das kleine GWP hört auf den Namen „Kollektion mit den Orden der Kanto-Region (40892)“ und richtet sich klar an Nostalgiker. Das Set ist als „Gift with Purchase“ (GWP) gelistet, also als Gratisbeigabe. Enthalten sind alle acht Arenorden der Kanto-Region aus der ersten Pokémon-Generation – also Fels-, Quell-, Donnerorden usw. Verpackt sind sie in einer kleinen Schatulle mit Pokéball-Verschluss. Insgesamt besteht das Set aus 312 Teilen und misst aufgebaut etwa 3 cm Höhe, 19 cm Breite und 10 cm Tiefe. Da s Set soll keine Minifigur enthalten.

Ein kleiner Wermutstropfen für Sammler: Auf den offiziellen Bildern ist laut Stonewars zu erkennen, dass die Orden per Sticker umgesetzt werden und keine bedruckten Spezialteile enthalten sind. Für eine Gratisbeigabe ist das zwar nicht ungewöhnlich, ist aber natürlich etwas schade.

Zusätzlich hält LEGO noch ein kleines Extra bereit: Im LEGO Insiders Prämiencenter lässt sich ab dem 27. Februar ein Mini-Pokémon-Center für 2.500 Punkte freischalten. Die Enthüllung der weiteren Sets dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Bis dahin heißt es also: abwarten und Tee trinken.

via Stonewars (2), Bildmaterial: LEGO