Fan baut ausverkauftes LEGO-Pokémon-Set einfach nach und ihr könnt das auch tun

Mitte Januar bekamen wir die ersten Bilder und Informationen der offiziellen LEGO-Pokémon-Sets. Neben den regulären Sets kündigte LEGO auch eine kleine Dreingabe an: die „Kollektion mit den Orden der Kanto-Region (40892)“.

Der Haken daran: Es war nicht separat erhältlich, stark limitiert und nur als Bonus beim Kauf des großen Sammler-Sets mit Bisaflor, Glurak und Turtok* (72153) verfügbar – und entsprechend schnell vergriffen.

Keine 24 Stunden nach Start der Vorbestellungen waren sowohl das große Sammler-Set (72153) als auch die Bonus-Dreingabe ausverkauft. Zwar sollen die regulären Sets zum Launch am 27. Februar erneut verfügbar sein, doch ob das Kanto-Orden-Set zurückkehrt, ist bislang unklar. Viele Fans gehen davon aus, dass dies nicht der Fall sein wird.

Fan baut das Set einfach nach

Das ließ ein Reddit-User nicht auf sich sitzen. Unter dem Namen pheob0 teilte er auf Reddit eine nachgebaute Version des kaum erhältlichen Kanto-Orden-Sets. Der Nachbau ist nicht 1:1 identisch – die Box ist rot statt blau, einzelne Details der Orden unterscheiden sich leicht –, kommt dem Original aber erstaunlich nahe. Das Echo fiel entsprechend positiv aus: Tausende Upvotes und zahlreiche Nachahmer folgten.

Besonders stark: Der Erbauer stellte eine vollständige Bauanleitung sowie eine Teileliste über BrickLink zur Verfügung. Damit kann praktisch jeder die benötigten Steine selbst bestellen und sich sein eigenes Kanto-Orden-Set bauen – ganz ohne Mondpreise auf dem Zweitmarkt, wo das Original aktuell extrem teuer gehandelt wird und noch nicht einmal ausgeliefert ist.

Was offiziell kaum zu bekommen ist, entsteht kurzerhand aus Fanhand neu. Der Nachbau des Kanto-Orden-Sets beweist, dass LEGO- und Pokémon-Fans sich von künstlicher Verknappung nicht aufhalten lassen. Und genau dieser Gedanke steckt doch eigentlich hinter dem LEGO-Prinzip.

via GameRant, Bildmaterial: LEGO