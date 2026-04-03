Die Pokémon-Sammelkarte aus LEGO kommt – und Fans dürfen sie selbst gestalten

LEGO arbeitet weiter an seiner neuen Pokémon-Reihe – und diesmal steht das Pokémon-Sammelkartenspiel im Mittelpunkt. Über die Plattform LEGO Ideas wurde ein Bauwettbewerb gestartet, bei dem Fans ein offizielles Set entwerfen können. Die Aktion trägt den Titel „Build Your Card!“ und soll letztlich zu einem neuen LEGO-Set führen, das voraussichtlich 2027 erscheinen wird.

Pokémon-Sammelkarte aus LEGO bauen

Nach den Angaben der Klemmbaustein-Experten von Stonewars ist die Aufgabe für TeilnehmerInnen klar definiert: Sie sollen eine Pokémon-Sammelkarte aus LEGO nachbauen. Das Modell muss dabei eine Größe von 37 × 26 Noppen (etwa 30 × 21,5 cm) haben und ein Pokémon darstellen.

Das Pokémon kann kreativ mit der Kartenoberfläche interagieren – etwa aus dem Rahmen herausspringen oder die Karte als Hintergrund nutzen. Die Modelle dürfen zwischen 400 und 2500 Teile umfassen. Minifiguren sind nicht erlaubt, und pro Entwurf darf nur ein Pokémon dargestellt werden.

Zur Auswahl stehen rund 30 vorgegebene Pokémon, von denen eines später im finalen Set erscheinen wird. Shinys und Regionalformen sind dabei nicht erlaubt. Weitere Informationen bekommt ihr auf der offiziellen Website.

Abstimmung entscheidet über offizielles Set

Fan-Designer können ihre Entwürfe noch bis zum 7. Mai 2026 einreichen. Anschließend wählt eine LEGO-Jury zunächst fünf Finalisten aus. Über diese Modelle stimmt dann die Community auf LEGO Ideas ab.

Die Abstimmung läuft vom 28. Mai bis zum 11. Juni. Das Gewinnerprojekt soll anschließend als offizielles LEGO-Set produziert werden. Der Sieger des Wettbewerbs wird allerdings erst am 4. Februar 2027 bekannt gegeben.

Erst im Februar 2026 erschienen die ersten Sets der Reihe, und weitere Modelle warten bereits in der Pipeline. Diese neue Aktion erinnert natürlich auch an die kürzlich angekündigte „Lego Ideas“-Aktion zu „Yu-Gi-Oh!“, bei der Fans ebenfalls ihre eigenen Entwürfe einreichen konnten.

via Stonewars, LEGO, Bildmaterial: LEGO, The Pokémon Company, Creatures Inc., Game Freak