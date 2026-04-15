Die Grundsatzfrage wird gestellt: Exklusivspiele stehen bei Xbox offenbar wieder zur Debatte

In den vergangenen Jahren hat Microsoft seine großen Xbox-Spiele zunehmend auch auf andere Plattformen gebracht. Titel wie Starfield oder auch Indiana Jones fanden ihren Weg auf die PlayStation – ein klarer Strategiewechsel, der die Marke breiter aufstellen sollte. Doch genau dieser Kurs steht jetzt offenbar intern wieder zur Debatte.

„Sehr große Diskussionen“ um Exklusivtitel

Laut dem gut vernetzten Insider Jez Corden im „Xbox Two Podcast“ führt Xbox derzeit „sehr, sehr große Diskussionen“ über die Zukunft von Exklusivtiteln. Konkrete Entscheidungen oder beteiligte Personen nannte er zwar nicht, doch die Gespräche sollen Teil einer umfassenden Neuausrichtung sein.

Im Kern geht es um eine grundlegende Frage: Will Xbox weiterhin gleichzeitig Plattform und Publisher sein – oder wieder stärker den klassischen Konsolenansatz verfolgen, bei dem exklusive Spiele als Verkaufsargument dienen? In den letzten Jahren brachte Microsoft zahlreiche eigene Marken auf andere Systeme und generierte damit zusätzliche Einnahmen. Gleichzeitig blieb jedoch das Wachstum der Hardware hinter den Erwartungen zurück.

Neue Führung, neue Richtung?

Mit Asha Sharma steht inzwischen eine neue Führungsspitze an der Spitze der Gaming-Sparte – und diese scheint offener für einen Strategiewechsel zu sein. Berichten zufolge wurde intern bereits betont, dass Exklusivtitel weiterhin eine hohe Nachfrage haben und ein wichtiger Faktor für den Erfolg einer Konsole bleiben. Gleichzeitig wird auch das Geschäftsmodell rund um den Xbox Game Pass intern hinterfragt, da dieser zunehmend kostenintensiv wird und möglicherweise flexibler gestaltet werden soll.

All das deutet darauf hin, dass Xbox aktuell an mehreren Stellschrauben gleichzeitig dreht. Eine klare Entscheidung ist noch nicht gefallen, doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Ein Beispiel hierfür ist das plötzliche Verschwinden der „This is an Xbox“-Kampagne.

Ob am Ende tatsächlich eine Rückkehr zu mehr Exklusivtiteln steht oder ein hybrides Modell entsteht, dürfte die Zukunft der Marke maßgeblich beeinflussen. Erst kürzlich wurde zudem das „Projekt Helix” vorgestellt, das die Zukunft von Xbox bestimmen soll. Hierzu gibt es im Moment aber auch noch mehr Fragen als Antworten.

via GameRant, Bildmaterial: Xbox