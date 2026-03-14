This is wohl nicht mehr an Xbox: Umstrittene Kampagne ist vom Erdboden verschluckt

Die Xbox-Marke strauchelt nicht erst seit gestern und gerade mit den jüngsten Wechseln in der Chefetage stehen die Zeichen auf Umschwung. Nun scheint die prominent geförderte Marketingkampagne „This in an Xbox“ eingestampft worden zu sein. Darauf deutet jedenfalls die Abschaltung des entsprechenden Webauftritts hin.

Es würde mit dem vermeintlichen Tenor zusammenpassen, nach dem die sinkenden Verkaufszahlen auf die Kampagne und Xbox‘ generelle Abkehr von Konsolen zurückzuführen seien. In dieser Konsolengeneration konzentrierte sich Xbox bekanntlich stark auf Cloud Gaming, Play Anywhere und Remote Play.

An und für sich nützliche Funktionen; Fans scheinen sich aber einig, dass sie auch für den Rückgang der Konsolvenverkäufe verantwortlich waren. Immerhin bedarf es keiner Xbox-Konsole mehr, um Xbox-Titel zu spielen. Möglicherweise ist man auch bei Xbox zum Umdenken gekommen?

Nach der Ernennung von Asha Sharma zur CEO von Microsoft Gaming ist die Hauptseite der Kampagne „This is an Xbox“ jetzt also nicht mehr erreichbar. Der einzige noch existierende Link, der Neuigkeiten zum ROG Xbox Ally enthielt, ist nun ebenfalls nicht mehr erreichbar.

Es scheint also ganz als sei die Kampagne begraben, der Fokus auf Cloud-Gaming und Zugänglichkeit bleibt aber offenbar bestehen. Das kürzlich enthüllte Project Helix soll die Grenzen zwischen traditioneller Heimkonsole und Gaming-PC verwischen.

via GameRant, Bildmaterial: Xbox