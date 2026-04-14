Der Xbox Game Pass ist „zu teuer“, glaubt die neue CEO – und will das Konzept anpassen

Xbox Game Pass soll offenbar Veränderungen erfahren. Ein Bericht von The Verge zufolge hat Xbox-CEO Asha Sharma intern eingeräumt, dass das aktuelle Modell für viele SpielerInnen nicht mehr attraktiv genug ist.
Hintergrund ist die Preiserhöhung aus dem vergangenen Jahr, bei der unter anderem Game Pass Ultimate auf rund 27,99 Euro pro Monat angehoben wurde. Die Reaktionen fielen deutlich aus: Nutzer versuchten massenhaft, ihre Abos zu kündigen, was zeitweise zu spürbaren Auswirkungen auf die Infrastruktur führte.
In einem durchgesickerten, internen Memo soll Sharma nun erklärt haben, dass der Dienst „zu teuer“ geworden sei und man kurzfristig eine bessere Balance zwischen Preis und Leistung finden müsse. Microsoft plant langfristig ein flexibleres System, das stärker auf unterschiedliche Spielertypen zugeschnitten ist.
Ein möglicher Ansatz könnte darin bestehen, Inhalte oder Vorteile neu zu strukturieren. Es wird diskutiert, ob große Titel wie Call of Duty künftig nicht mehr direkt zur Veröffentlichung im Game Pass enthalten sein könnten. Das würde zwar Kosten gespart, aber gleichzeitig könnte der wahrgenommene Wert des Abos verändert werden.
Es wurden jedoch noch keine konkreten Maßnahmen oder ein Zeitplan festgelegt. Microsoft beobachtet die Entwicklung genau und arbeitet offenbar bereits daran, das Modell des Game Pass weiterzuentwickeln. Es sei allerdings klar, „dass das aktuelle Modell nicht das endgültige ist“, so Sharma in der Memo.
via The Gamer, Bildmaterial: Xbox
2 Kommentare
Für mich ist der Game Pass eigentlich gestorben. Klar, wenn mich ein 80 € Spiel interessiert kann ich immer noch die 28€ investieren und es in einem Monat durchballern. Hab ich z.B. bei Persona 3 Reload gemacht. Irgendwann später kam dann der DLC. D.h. ich kauf mir nochmal Gamepass und den DLC ...? Bereits jetzt lohnt es sich schon nicht mehr.
Und wenn ich dann nur paar Monate warte kann ich oft die ersten Sales oder den Gebrauchtmarkt mitnehmen. Wird dann immer noch über den 28€ liegen aber nicht mehr so viel und ich besitze es und muss es nicht unter Zeitdruck durchhämmern.
Ist natürlich immer auch vom gefühlten Wert und Anwendungsszenario abhängig, aber für mich kann ich den Gamepass nicht mehr rechtfertigen.
Ich finde es wirklich erfrischend mal von einem CEO zu hören, dass etwas zu teuer ist, was man macht, anstatt die typischen Floskeln zu hören, bei denen man verzweifelt versucht den Preis zu rechtfertigen.
Allerdings ist es schon lustig, wenn man bedenkt, dass man für den Preis halt wirklich super viele Spiele stets zur Verfügung hat, dass das dann noch immer "zu teuer" ist. Das beweist aber wiederum auch, dass das Bewusstsein für physische Medien, wo man das Produkt auch besitzt in gewisser Form, noch lange nicht verschwunden ist.
Am Ende entscheidet ja eh der Spielertyp darüber, obs sich am Ende für einen lohnt oder nicht. Denke mal wirklich lohnen tut es sich eher, wenn man es langfristig nutzt, gerade in der heutigen DLC verseuchten Zeit. Ich frage mich auch, ob Leute ohne den DLC Unfug, nicht viel eher dazu bereit wären immer mal wieder so ein Monat zu abonnieren, anstatt komplett drauf zu verzichten.
Bin aber mal gespannt, wo die Reise noch hingehen wird. Gab ja Leute, die den Game Pass vorm Aus sahen mit Sharma's Regentschaft, doch bisher wirkt es eher nach dem Gegenteil. Für sie scheint der Game Pass, sowie auch die Xbox Hardware Spalte noch immer eine wichtige Rolle zu spielen. Sie müssen eben nur angepasst werden, ums wieder mehr auf Erfolgskurs zu bringen. Ob ihr das gelingen wird, bleibt erstmal spannend. Ich bezweifle es etwas aber man weiß ja nie^^