Der Xbox Game Pass ist „zu teuer“, glaubt die neue CEO – und will das Konzept anpassen

Xbox Game Pass soll offenbar Veränderungen erfahren. Ein Bericht von The Verge zufolge hat Xbox-CEO Asha Sharma intern eingeräumt, dass das aktuelle Modell für viele SpielerInnen nicht mehr attraktiv genug ist.

Hintergrund ist die Preiserhöhung aus dem vergangenen Jahr, bei der unter anderem Game Pass Ultimate auf rund 27,99 Euro pro Monat angehoben wurde. Die Reaktionen fielen deutlich aus: Nutzer versuchten massenhaft, ihre Abos zu kündigen, was zeitweise zu spürbaren Auswirkungen auf die Infrastruktur führte.

In einem durchgesickerten, internen Memo soll Sharma nun erklärt haben, dass der Dienst „zu teuer“ geworden sei und man kurzfristig eine bessere Balance zwischen Preis und Leistung finden müsse. Microsoft plant langfristig ein flexibleres System, das stärker auf unterschiedliche Spielertypen zugeschnitten ist.

Ein möglicher Ansatz könnte darin bestehen, Inhalte oder Vorteile neu zu strukturieren. Es wird diskutiert, ob große Titel wie Call of Duty künftig nicht mehr direkt zur Veröffentlichung im Game Pass enthalten sein könnten. Das würde zwar Kosten gespart, aber gleichzeitig könnte der wahrgenommene Wert des Abos verändert werden.

Es wurden jedoch noch keine konkreten Maßnahmen oder ein Zeitplan festgelegt. Microsoft beobachtet die Entwicklung genau und arbeitet offenbar bereits daran, das Modell des Game Pass weiterzuentwickeln. Es sei allerdings klar, „dass das aktuelle Modell nicht das endgültige ist“, so Sharma in der Memo.

via The Gamer, Bildmaterial: Xbox