2025 war für Xbox das „schlechteste Jahr aller Zeiten“ in UK – und vielleicht nicht nur dort

2025 war das „schlechteste Jahr aller Zeiten“ für Xbox in Großbritannien, einen der immerhin größten Gaming-Märkte in Europa. Zumindest, wenn es nach den Angaben von Christopher Dring geht, seines Zeichens Chefredakteur von The Game Business.

Auf Twitter teilt Dring eine ernüchternde Zusammenfassung der Xbox-Situation im Jahr 2025. Demnach sanken die Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen in Großbritannien im Jahr 2025 um satte 39 Prozent, was es „mit Abstand“ zum schlechtesten Jahr in der Unternehmensgeschichte mache.

Obwohl Dring keine Verkaufszahlen für den Rest der Welt nennt, ist allgemein bekannt, dass die Xbox-Konsolen weltweit rückläufig sind. Tatsächlich zeigten die Black-Friday-Daten von Circana, dass Xbox-Konsolen nicht nur von PlayStation und Nintendo, sondern auch von NEX Playground, einem Nischenprodukt ähnlich wie Kinect, übertroffen wurden.

Überraschend ist die Entwicklung sicherlich nicht. In den vergangenen Monaten machte Xbox deutlich, dass der Fokus darauf liege, den Xbox Game Pass auf so vielen Geräten wie möglich anzubieten. Nicht, ohne anzuecken, wie etwa ein erneuter Preisanstieg des Abonnement-Dienstes bewies.

Folge der neuen Strategie war und ist natürlich auch das Bereitstellen von First-Party-Marken für konkurrierende Konsolen – vorrangig PlayStation. Nach hauseigenen Titeln wie Pentiment, Sea of Thieves, Forza und Gears of War, soll in diesem Jahr auch Xbox‘ Vorzeige-Marke Halo ihren Weg auf Sonys Heimkonsole finden.

via The Gamer, Bildmaterial: Xbox