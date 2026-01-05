2025 war für Xbox das „schlechteste Jahr aller Zeiten“ in UK – und vielleicht nicht nur dort

2025 war das „schlechteste Jahr aller Zeiten“ für Xbox in Großbritannien, einen der immerhin größten Gaming-Märkte in Europa. Zumindest, wenn es nach den Angaben von Christopher Dring geht, seines Zeichens Chefredakteur von The Game Business.
Auf Twitter teilt Dring eine ernüchternde Zusammenfassung der Xbox-Situation im Jahr 2025. Demnach sanken die Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen in Großbritannien im Jahr 2025 um satte 39 Prozent, was es „mit Abstand“ zum schlechtesten Jahr in der Unternehmensgeschichte mache.
Obwohl Dring keine Verkaufszahlen für den Rest der Welt nennt, ist allgemein bekannt, dass die Xbox-Konsolen weltweit rückläufig sind. Tatsächlich zeigten die Black-Friday-Daten von Circana, dass Xbox-Konsolen nicht nur von PlayStation und Nintendo, sondern auch von NEX Playground, einem Nischenprodukt ähnlich wie Kinect, übertroffen wurden.
Überraschend ist die Entwicklung sicherlich nicht. In den vergangenen Monaten machte Xbox deutlich, dass der Fokus darauf liege, den Xbox Game Pass auf so vielen Geräten wie möglich anzubieten. Nicht, ohne anzuecken, wie etwa ein erneuter Preisanstieg des Abonnement-Dienstes bewies.
Folge der neuen Strategie war und ist natürlich auch das Bereitstellen von First-Party-Marken für konkurrierende Konsolen – vorrangig PlayStation. Nach hauseigenen Titeln wie Pentiment, Sea of Thieves, Forza und Gears of War, soll in diesem Jahr auch Xbox‘ Vorzeige-Marke Halo ihren Weg auf Sonys Heimkonsole finden.
via The Gamer, Bildmaterial: Xbox
Ja gut, vermutlich die größte Nicht-Überraschung Microsoft tut ja auch wirklich viel dafür, die Marke zu killen. Die Xbox ist preislich der unattraktivste Deal, den es gibt. Man hat die Preise aller Konsolen erhöht, es gibt keine nennenswerten Sales und dann hast du im direkten Vergleich noch immer die günstige Switch 1, die immer noch preislich schlankere Switch 2 und die PS5 bekommst du mit einem Spiel oder anderen Spielereien für um die 400 Euro (aus heutiger Sicht) hinterhergeschmissen. Die Series X ist gar nicht mal so viel günstiger aktuell wie eine PS5 Pro. Da Sony den Preis des Laufwerks herabgesetzt hat und die Pro selbst häufiger mal im Sale ist, werden die Leute ja nicht lange drüber nachdenken, zu welchem System sie greifen. Zumal die neue "This is an Xbox" Initiative sowieso besagt, dass nahezu alles für Xbox auch für andere Systeme erscheinen wird.
Ich hatte ja auch vor einiger Zeit überlegt, wenn mal ne Series X mit 1TB Speicher erscheint, ob ich dann von der Series S dorthin umsteigen werde. Ja, eigentlich ein guter Plan aber als dann das Gerät angekündigt wurde für um die 650 Euro zum Einführungspreis, habe ich das schnell abgehakt. Mittlerweile bekommt man sie sicherlich auch deutlich günstiger, aber sind wir mal ehrlich, der Zug ist für mich abgefahren.
War halt keine gute Entscheidung, mitten in einer Generation dann die weiße Fahne zu hissen und die Zelte abzubauen. Jeder, der bei klarem Verstand ist, wird sich keine Xbox mehr zulegen. Vielleicht irgendwann mal auf dem Gebrauchtmarkt. Was leider wirklich schade ist, da die Series Geräte wirklich fantastische Maschinen sind.