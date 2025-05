Gleich drei Spiele von Xbox-Studios rangieren an der Spitze der PlayStation-Charts

Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Multiplatform-Taktik von Xbox aufzugehen scheint. Immer wieder gibt es verschiedene Erfolgsmeldungen. Nach wie vor ist es aber beeindruckend und interessant zu verfolgen, in welcher Qualität der Erfolg messbar ist.

Sony PlayStation veröffentlicht allmonatlich Download-Charts des PlayStation Stores und hat nun die Rankings für April 2025 vorgelegt. Diese Charts bestätigen in bemerkenswerterweise den Trend: Die vorderen Plätze der PS5-Verkaufscharts werden derzeit von Xbox-Titeln dominiert.

Besonders hervorgetan hat sich (wie erwartet) The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, das in den USA und Kanada trotz seiner späten Veröffentlichung am Monatsende den Spitzenplatz bei den kostenpflichtigen PS5-Downloads erreichte. In Europa belegte das RPG den zweiten Rang.

In Europa wurde „Oblivion“ nur übertroffen von Forza Horizon 5, das sogar noch knapper zum Monatsende hin (am 29. April 2025) für PS5 erschienen ist und trotzdem auf Platz eins einsteigt. In Nordamerika landete das Rennspiel auf dem dritten Platz. Zwischen Oblivion und Forza rangiert in Nordamerika Minecraft, das in Europa den dritten Platz erreichte.

Ihr habt es wahrscheinlich bemerkt: Da fehlt mit Indiana Jones und der Große Kreis sogar noch ein großer First-Party-Titel. Das am 17. April für PS5 veröffentlichte Spiel belegte „nur“ Platz 11 in den USA und Kanada sowie Platz 8 in Europa. Mit Call of Duty: Black Ops 6 rangiert ein weiteres Spiel der Xbox Game Studios in den Charts. Schaut euch die kompletten Rankings im PlayStation Blog an.

via GameRant, Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames