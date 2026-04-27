Codename „Bernard“ – Gerücht um neues 2D-Zelda macht die Runde

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erschien vor nicht allzu langer Zeit das letzte „klassische“ 2D-Abenteuer der Reihe auf der Switch. Seitdem warten Fans auf Nachschub – möglicherweise nicht mehr allzu lange. Laut einem aktuellen Bericht könnte bereits ein neues 2D-Zelda in Arbeit sein.
Ausgangspunkt ist ein kryptischer Hinweis des bekannten Insiders Nash Weedle auf Twitter. Dieser schrieb: „Hero, wake up, the drums are resounding for 2027“ und bezog sich dabei auf eine ältere Nachricht mit den Begriffen „Richard > Edward > Bernard“. Ein direkter Beweis fehlt zwar, doch innerhalb der Community wird eifrig spekuliert.
Codename „Bernard“ und viele Fragezeichen
Die genannten Namen sind für langjährige Fans nicht ganz neu: „Richard“ und „Edward“ galten als interne Codenamen für das Remake The Legend of Zelda: Link’s Awakening und eben Echoes of Wisdom. Daraus leiten einige ab, dass „Bernard“ für ein weiteres 2D-Zelda stehen könnte – möglicherweise mit einem Veröffentlichungsdatum im Jahr 2027 oder zumindest einer baldigen Enthüllung.
Allerdings bleibt die Lage unsicher. Nash Weedle lag in der Vergangenheit teils richtig, etwa bei einzelnen Plattform-Gerüchten, wie etwa Elden Ring auf der Switch 2 oder der „Erweiterung” für Super Mario Bros. Wonder.
Daneben gab es aber auch (noch) nicht eingetretene Prognosen, wie eine „Switch 2“-Portierung von Star Fox Zero. Ein ähnliches Gerücht erhielt jedoch erst kürzlich durch den bekannten Leaker NateTheHate neuen Aufwind. Hier geht es aber um ein neues Star-Fox-Spiel.
Ähnlich verhält es sich mit anderen Spekulationen rund um die Reihe, etwa einem möglichen Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ebenfalls immer wieder diskutiert wird.
Wie üblich hat sich Nintendo nicht zu den Gerüchten geäußert. Entsprechend bleibt alles vorerst Spekulation – auch wenn der Zeitpunkt darauf hindeuten könnte, dass eine offizielle Ankündigung zumindest nicht mehr allzu fern ist. Hättet ihr Interesse an einem neuen „2D-Zelda”?
via ComicBook, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo
3 Kommentare
Traut sich Nintendo nicht mal langsam ran an ein Remake der großen Zelda Teile von Nintendo 64 oder gamecube?
Ich bin ein großer Fan der 2 D Zelda und mag auch das The Legend of Zelda: Link’s Awakening Remake und Echoes of Wisdom ganz gern.
Auch Oracle of Seasons und Ages gefielen mir sehr. Eine Neuauflage würde ich auch nehmen (Trommeln kommen auch vor, zu Dins Tanz und Nayrus Gesang).
Aber auch mit einem neuen 2 D Zelda wäre ich fein. Remakes der N64 Teile brauche ich nicht unbedingt bzw. würde 2 D Zeldas bevorzugen XD.
Bitte eine Neuauflage von Minish Cap. Alles andere interessiert mich nicht