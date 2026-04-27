Codename „Bernard“ – Gerücht um neues 2D-Zelda macht die Runde

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erschien vor nicht allzu langer Zeit das letzte „klassische“ 2D-Abenteuer der Reihe auf der Switch. Seitdem warten Fans auf Nachschub – möglicherweise nicht mehr allzu lange. Laut einem aktuellen Bericht könnte bereits ein neues 2D-Zelda in Arbeit sein.

Ausgangspunkt ist ein kryptischer Hinweis des bekannten Insiders Nash Weedle auf Twitter. Dieser schrieb: „Hero, wake up, the drums are resounding for 2027“ und bezog sich dabei auf eine ältere Nachricht mit den Begriffen „Richard > Edward > Bernard“. Ein direkter Beweis fehlt zwar, doch innerhalb der Community wird eifrig spekuliert.

Codename „Bernard“ und viele Fragezeichen

Die genannten Namen sind für langjährige Fans nicht ganz neu: „Richard“ und „Edward“ galten als interne Codenamen für das Remake The Legend of Zelda: Link’s Awakening und eben Echoes of Wisdom. Daraus leiten einige ab, dass „Bernard“ für ein weiteres 2D-Zelda stehen könnte – möglicherweise mit einem Veröffentlichungsdatum im Jahr 2027 oder zumindest einer baldigen Enthüllung.

Allerdings bleibt die Lage unsicher. Nash Weedle lag in der Vergangenheit teils richtig, etwa bei einzelnen Plattform-Gerüchten, wie etwa Elden Ring auf der Switch 2 oder der „Erweiterung” für Super Mario Bros. Wonder.

Daneben gab es aber auch (noch) nicht eingetretene Prognosen, wie eine „Switch 2“-Portierung von Star Fox Zero. Ein ähnliches Gerücht erhielt jedoch erst kürzlich durch den bekannten Leaker NateTheHate neuen Aufwind. Hier geht es aber um ein neues Star-Fox-Spiel.

Ähnlich verhält es sich mit anderen Spekulationen rund um die Reihe, etwa einem möglichen Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ebenfalls immer wieder diskutiert wird.

Wie üblich hat sich Nintendo nicht zu den Gerüchten geäußert. Entsprechend bleibt alles vorerst Spekulation – auch wenn der Zeitpunkt darauf hindeuten könnte, dass eine offizielle Ankündigung zumindest nicht mehr allzu fern ist. Hättet ihr Interesse an einem neuen „2D-Zelda”?

via ComicBook, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo