Miyabi als Mii: Fan bringt Zenless Zone Zero nach Tomodachi Life

Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden hat Nintendo offenbar einen Nerv getroffen. Nach starken Verkaufszahlen – besonders in Japan – zeigt sich vor allem eines: Die kreativen Möglichkeiten des Spiels werden von der Community voll ausgereizt.

Neue Anpassungsoptionen, detailliertere Mii-Erstellung und ein erweitertes Zeichensystem sorgen dafür, dass SpielerInnen ihre Ideen deutlich freier umsetzen können als noch zu Zeiten des 3DS-Vorgängers.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie weit das gehen kann: Ein Fan arbeitet daran, die „komplette“ Besetzung von Zenless Zone Zero im Spiel nachzubilden – mit beeindruckender Detailtreue.

Zenless Zone Zero trifft auf Mii-Wahnsinn

Der Nutzer „toro_harakami“ dokumentiert auf Twitter, wie er nach und nach über 20 Figuren aus dem HoYoverse-RPG in Tomodachi Life umsetzt. Zu ihnen gehören bekannte Charaktere wie die Proxys Belle und Wise, aber auch Agents wie Miyabi oder Astra Yao. Es wurde sogar Eous als „Haustier“ umgesetzt. Viele Details entstehen direkt über das integrierte Zeichentool bzw. die „Schminke“ – etwa Accessoires oder markante Merkmale der Figuren.

Die Nachbildungen gehen dabei über reine Optik hinaus: Auch Interaktionen innerhalb des Spiels werden eingefangen, inklusive eigener kleiner Geschichten und Beziehungen zwischen den Figuren.

Zenless Zone Zero ist da aber wirklich nur die Spitze des Eisbergs. SpielerInnen haben in „Living the Dream“ häufig auch schon versucht, Figuren aus anderen beliebten Spielen und Fernsehserien neu zu interpretieren, darunter „Breaking Bad“, „Fire Emblem“, „Final Fantasy“ oder „Pokémon“.

Übrigens rückte Version 2.8 von Zenless Zone Zero erst kürzlich wieder stärker in den Fokus. In unserem Artikel erfahrt ihr alles darüber. Insgesamt wird deutlich: „Wo Träume wahr werden“ ist hier für viele Spieler längst keine bloße Floskel mehr, sondern wird im Spiel tatsächlich ausgelebt.

via GameRant, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo