Beliebter Mario-Titel der Switch-Ära könnte für Switch 2 neu aufgelegt und erweitert werden

Dem beliebten Super Mario Bros. Wonder könnte eine erweiterte „Nintendo Switch 2 Edition“ bevorstehen. Das berichtet Insider Nash Weedle, der zuletzt unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorhersagte.

Wie Nash Weedle berichtet, seien für die Plauderblume aus Super Mario Bros. Wonder neue Dialogzeilen vertont worden. Der „Insider“ vermutet, dass dies entweder mit einem Update oder mit einer Nintendo Switch 2 Edition in Zusammenhang stehen könnte.

Plausibel wäre das alles durchaus: Nintendo hat bereits einigen Switch-Klassikern entsprechende Neuauflagen für die Switch 2 spendiert. Mal waren sie nur technischer Natur und in Form von kostenlosen Updates verfügbar, wie beispielsweise Zelda: Echoes of Wisdom. Mal gibt es auch umfangreiche neue Inhalte wie bald mit Kirby und das vergessene Land.

Super Mario Bros. Wonder gehört gewiss zu den Nintendo-Spielen, die sich für eine Erweiterung beispielsweise um neue Level anbieten würden. Neue Dialogzeilen würden gewiss dafür sprechen. Das wiederum würde den (erneuten) Kaufreiz für Nintendo Switch 2 noch einmal erhöhen. Was meint ihr, ist an den aktuellen Gerüchten dran?

Nash Weedle ist schwer einzuschätzen, aber einer der wenigen Insider, der aus seinem Gesicht und seiner Persönlichkeit kein Geheimnis macht. Wie gesagt, zuletzt lag er unter anderem mit Elden Ring richtig. Auch die Switch 2 Edition von No Man’s Sky sagte er voraus. Aktuell streut er seine Vorhersagen aber auch recht breit. So sagte er auch zu Pikmin 4 schon eine Switch 2 Edition voraus und auch Star Fox Zero soll noch eine Portierung erhalten …

