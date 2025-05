Dieser „Wii U“-Klassiker von Nintendo soll auf der Switch 2 eine zweite Chance erhalten

Es gibt eigentlich nicht mehr viele „Wii U“-Spiele, die wir nicht schon neu aufgelegt auf Nintendo Switch spielen können. Mit Xenoblade Chronicles X wurde einer der wohl beliebtesten „Wii U“-Titel vor einigen Monaten nach jahrelanger Wartezeit auch noch für die Switch veröffentlicht.

Welches Spiel fehlt also noch? Star Fox Zero zum Beispiel. Insider Nash Weedle, der unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorhersagte, berichtet nun davon bei Twitter. Nash Weedle bezeichnet es selbst als ein Gerücht und die Quelle lässt er offen. Dennoch hat er einige weitere Details parat.

So soll die „Switch 2“-Portierung von Star Fox Zero die Steuerung anpassen, um den neuen Mausmodus der Hybridkonsole zu unterstützen. So sollen einige Aktionen emuliert werden, die zuvor mit dem „Wii U“-Tablet ausgeführt wurden.

Tatsächlich wurde Star Fox Zero zu seiner Veröffentlichung 2016 – das ist übrigens fast 10 Jahre her – vor allem für die Steuerung kritisiert und erhielt eher durchschnittliche Wertungen. Es wäre also eine echte zweite Chance für das Spiel. Übrigens: Ganz nebenbei lässt Nash Weedle auch die Information fallen, dass Star Fox Guard ebenfalls für Switch 2 erscheinen soll.

Wie immer gilt, dass diese Neuigkeiten natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Vermeintliche Insider wie Nash Weedle liegen oft genug auch nicht richtig und eine Bestätigung seitens Nintendo steht natürlich aus. Aber die nächste Nintendo Direct kommt bestimmt.

