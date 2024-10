Elden Ring für Nintendo-Konsole: Insider sieht das Action-RPG auf dem Switch-Nachfolger

Vielleicht bietet sich euch im kommenden Jahr erneut die Möglichkeit, die Zwischenlande unsicher zu machen. Und zwar auf Nintendos heiß erwartetem Switch-Nachfolger. Ein bekannter Insider stellt nun jedenfalls in Aussicht, dass das gefeierte Open-World-Action-RPG Elden Ring für Nintendos nächste Konsole veröffentlicht werden könnte.

Via Twitter gab Insider Nash Weedle an, dass der vermeintliche „Switch 2“-Port eine „Definitive Edition“ des Spiels werden soll. Es ist also damit zu rechnen, dass die gleichermaßen gefeierte Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ gleich Teil der Neuveröffentlichung wäre.

Derselben Quelle zufolge wird der angebliche Port von Virtuos und nicht von FromSoftware selbst verantwortet. Das singapurische Studio hat eine lange Erfolgsgeschichte beim Portieren von Spielen auf Switch und hat zuvor an Projekten wie BioShock: The Collection und Assassin’s Creed Liberation Remastered gearbeitet.

Virtuos verantwortete ebenso Dark Souls: Remastered – das bislang einzige FromSoftware-Spiel auf Nintendos Hybridkonsole. Die Vorstellung einer „Elden Ring“-Neuveröffentlichung durch Virtuos für den Switch-Nachfolger ist entsprechend durchaus im Bereich des Möglichen.

Elden Ring ist 2022 neben PS5, Xbox Series und PCs auch noch für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox Series erschienen. Die Spezifikationen des Switch-Nachfolgers wurden in der Gerüchteküche oft mit denen der PS4 verglichen.

Nash Weedle glaubt, dass die „Switch 2“-Version von Elden Ring Ende 2025 auf den Markt kommen könnte. Vielleicht ja als Launch-Titel für die bis dato weiterhin nicht offiziell angekündigte Konsole?

via GameRant, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware