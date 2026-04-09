Das neue Star Fox könnte zeitnah enthüllt werden, behauptet ein glaubhafter Insider

Die Rückkehr von Star Fox könnte früher als erwartet stattfinden. Nachdem Insider NateTheHate bereits zuvor berichtet hatte, dass ein neuer Ableger in Entwicklung ist und noch 2026 erscheinen soll, legt er nun nach: Die offizielle Enthüllung könnte bereits im Laufe dieses Monats erfolgen.

Laut seinen Aussagen könnte Nintendo die Ankündigung entweder über Formate wie Nintendo Today oder direkt über Social Media vornehmen. Eine Form der Enthüllung abseits der Nintendo Direct, an die sich Fans noch gewöhnen müssen, die aber in der Vergangenheit immer wieder zum Einsatz kam. Einen konkreten Termin nannte er zwar nicht, betonte jedoch, dass Fans nicht mehr lange warten müssten.

Die Rückkehr der Reihe würde nach einer langen Pause erfolgen. Seit Star Fox Zero im Jahr 2016 gab es keinen neuen Hauptteil mehr. Fox McCloud ist vor allem durch seinen Auftritt in Super Smash Bros. Ultimate sowie durch seine Rolle in Der Super Mario Galaxy Film wieder stärker in den Fokus gerückt.

Passend dazu verdichten sich aktuell mehrere Hinweise auf eine mögliche Neuausrichtung der Serie. Neben klassischen Gameplay-Elementen soll laut weiteren Insider-Berichten auch ein stärkerer Fokus auf Humor geplant sein, was die Reihe frischer wirken lassen könnte.

Von Nintendo gibt es dazu noch keine offizielle Bestätigung. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte die Enthüllung jedoch schon in den kommenden Wochen erfolgen – und für Star-Fox-Fans ein echtes Highlight werden.

Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment