Pokémon Pokopia: Fan verblüfft mit U-Bahn-System – und das funktioniert wirklich

Pokémon Pokopia bietet SpielerInnen eine ganze Wagenladung an Möglichkeiten, um das eigene kleine Pokémon-Paradies zu gestalten. Ob idyllische Wälder, gemütliche Städte oder riesige Anlagen – der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Doch was fehlt in jeder funktionierenden, naturverbundenen Gemeinschaft? Natürlich: ein ordentliches U-Bahn-System.

Wenn das Dorf plötzlich eine U-Bahn bekommt

Eine Userin auf Twitter stellte kürzlich ihr ambitioniertes Projekt vor und zeigte, wie sie unter ihrer Insel ein komplettes U-Bahn-Netzwerk errichtet. In ihrem Beitrag schreibt sie: „Ich habe auch ein U-Bahn-System festgelegt und in Betrieb genommen. […] Letztendlich wird dies eine Rundfahrt zwischen allen Bereichstoren und dem Stadtzentrum sein.“

Das Projekt verbindet sämtliche Gebietstore in Welkwüstia miteinander. Unterirdische Schienen, kleine Draisinen und sogar Schranken sorgen dafür, dass sich das Ganze tatsächlich wie ein richtiges Metro-System anfühlt.

Noch ist das Bauwerk nicht vollständig – besonders die Decke soll später mit neuen Fähigkeiten weiter ausgebaut werden – doch schon jetzt sorgt das Projekt in der Community für Begeisterung. Der Videobeitrag von Kat erhielt über 33.000 Likes und wurde 1,2 Millionen Mal angesehen. Die U-Bahn ist damit wohl eines der bekanntesten Bauprojekte der Pokopia-Fangemeinde!

Geheimnisse, Inspiration und starke Verkaufszahlen

Während einige SpielerInnen riesige Bauprojekte verwirklichen, beschäftigen sich andere damit, die zahlreichen Geheimnisse des Spiels zu entdecken. Seit dem Veröffentlichungsdatum von Pokémon Pokopia haben Fans bereits mehrere versteckte Details ans Licht gebracht. Darunter befindet sich sogar ein rund 30 Jahre altes Pokémon-Mysterium sowie ein schauriges Geheimnis rund um die berühmte MS Anne.

Wer selbst noch nach Inspiration für seine Insel sucht, kann außerdem die Insel der Entwickler besuchen. Diese lässt sich über einen speziellen Code aufrufen und zeigt, welche Möglichkeiten beim Inselbau tatsächlich im Spiel stecken.

Auch wirtschaftlich scheint der Titel ein voller Erfolg zu sein: Rund 2,2 Millionen verkaufte Einheiten innerhalb weniger Tage sprechen eine deutliche Sprache. In Japan geht das Spiel durch die Decke und entwickelte sich zum stärksten Spin-off-Launch der Reihe.

Und wie sieht eure Insel in Pokémon Pokopia aus?

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo