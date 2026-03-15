Zahlen eingeordnet: Pokopia ist in Japan das stärkste Spin-off und besser als diese Games

Die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 2. März bis zum 8. März 2026 liegen vor und warten auf unsere Auswertung. Es ist natürlich die Woche von Pokémon Pokopia, auf dessen Zahlen wir nachfolgend einen ausführlichen Blick werfen.

Pokémon Pokopia war mit 541.371 verkauften Einheiten das meistverkaufte Spiel im japanischen Handel. Diese Zahlen entfallen wohlgemerkt auf die „physische“ Game Key Card. Weitere gut 460.000 Mal hat sich Pokémon Pokopia in Japan digital verkauft, weil wir bereits wissen, dass es in Japan auf insgesamt eine Million Einheiten kam.

Pokémon Pokopia startet mit den zweithöchsten Handelszahlen eines Serien-Spin-offs. Nur Pokémon Mystery Dungeon (2007) für Nintendo DS war mit 583.713 Einheiten stärker. Unter Hinzunahme der digitalen Zahlen ist Pokopia aber ganz sicher der mit Abstand stärkste Spin-off-Launch der Pokémon-Serie hin.

Pokopia ist außerdem drittstärkste „Switch 2“-Launch in Japan bisher, und zwar ebenfalls mit Abstand. Mit 541.371 Einheiten liegt es auf Rang 3 der „Switch 2“-Starts in Japan vor Kirby Air Riders mit 195.594 Einheiten. Besser waren nur Mario Kart World (782.566) und Pokémon-Legenden: Z-A (612.905) zu denen es jeweils auch Hardware-Bundles gab – einmal zum Lauch der Konsole und einmal vor Weihnachten.

Womit könnte man vergleichen? Natürlich mit Animal Crossing. Und auch da steht Pokopia ziemlich gut da. Es launchte stärker als alle „Animal Crossing“-Spiele, ausgenommen New Horizons (Switch, 1.880.626 Einheiten) und New Leaf (721.786 Einheiten) – wobei New Leaf schon 2012 für 3DS erschienen ist und die vermutlich deutlich kleinere Digital-Ratio vorweist. Pokopia launchte auch stärker als alle „Dragon Quest Builders„-Spiele in Japan und na ja, da steckt immerhin „Dragon Quest“ drin.

Und die Hardware?

Sicherlich muss Pokopia für einen großen „Switch 2“-Push gesorgt haben? Tatsächlich fallen diese Zahlen mit 127.508 Einheiten auf den ersten Blick moderat aus. Einige Pokopia-Interessierte werden sich auch schon vorsorglich mit einer Konsole versorgt haben, so waren die Zahlen schon letzte Woche (85.830 Einheiten) und in der Vorwoche (63.313) ohne exklusive „Switch 2“-Veröffentlichung angestiegen.

Zuvor waren es in der Launchwoche von Mario Tennis Fever 57.779 Einheiten. Zum Vergleich: Das populäre Dragon Quest VIII Reimagined, das allerdings für mehrere Plattformen erschienen ist, sorgte für 65.807 verkaufte „Switch 2“-Konsolen in seiner Launchwoche. Seht nachfolgend die Top 10 der Software-Charts und unterhalb die Hardware-Zahlen.

Die Top 10:

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 541.371 (New) [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 23.459 (178.832) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10.023 (2.856.782) [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 9.626 (75.831) [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 6.562 (45.355) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 6.405 (8.397.297) [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 5.594 (208.364) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 5.074 (83.595) [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 5.026 (236.744) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.667 (4.164.389)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 127.508 (4.707.323)

Switch OLED – 10,245 (9.494.064)

PS5 Digital – 9.569 (1.207.761)

Switch Lite – 7.136 (6.884.867)

Switch – 6.389 (20.248.828)

PS5 Pro – 3.803 (331.197)

PlayStation 5 – 3.447 (5.901.631)

Xbox Series X – 235 (325,209)

Xbox X Digital – 159 (28.565)

Xbox Series S – 92 (341.285)

PlayStation 4 – 29 (7.930.365)

via Gematsu, Game Data Library (2), Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo