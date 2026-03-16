Ein neues Smash Bros. oder Soul Calibur: Fans diskutieren über Job-Listing von Bandai Namco

Eine neue Stellenanzeige sorgt für Wirbel in der Fighting-Game-Community. Die Anzeige ist zunächst bei Reddit aufgetaucht. Demnach sucht Bandai Namco einen Game Designer für ein unangekündigtes Fighting-Game.

Die Beschreibung nennt Schlagworte wie Online-Kämpfe, Lobbys, Movesets für Charaktere, NPCs und Leveldesign, Balancing und Szenarien. Das allein klingt wenig aufregend. Seien Würze hat die Stellenausschreibung natürlich in den Fighting-Games, für die Bandai Namco bekannt ist.

Denn da gibt es große Namen. Die Rufe nach einem neuen Soul Calibur werden laut und sie sind plausibel, denn der letzte Serieneintrag liegt mit Soul Calibur VI schon acht Jahre zurück. Ganz so alt ist Tekken 8 nicht und betrachtet man die Abstände der Hauptspiele – und die Neuordnung des Teams nach dem Abgang von Katsuhiro Harada – scheint Tekken weniger wahrscheinlich.

Ihr ahnt es, da gibt es noch einen Kandidaten. Natürlich muss es sich nicht zwingend um eine Marke von Bandai Namco handeln. Die Bandai Namco Studios waren auch maßgeblich an Super Smash Bros. Ultimate beteiligt. Ein neuer Serienteil für die Switch 2 – da würden die meisten Nintendo-Fans sicherlich zustimmend nicken.

Andere Fans machen sich wenig Hoffnung auf einen der großen Namen und bringen die „jährlichen Anime-Fighting-Games“ ins Spiel. So oder so, außer der Stellenausschreibung, die ziemlich oberflächlich und breit gestreut ist, gibt es keine konkreten Hinweise und alles Weitere ist Spekulation. Sollte das Projekt von Bandai Namco das Licht der Videospielwelt erblicken, werden wir es zu gegebener Zeit sicher erfahren.

via MP1ST, Bildmaterial: Soulcalibur VI, Bandai Namco