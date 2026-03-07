Mit diesem Code könnt ihr jetzt die Insel der Entwickler in Pokémon Pokopia besuchen

Mit Pokémon Pokopia haben viele SpielerInnen aktuell alle Hände voll zu tun. Das Cozy-Aufbauspiel erfreut sich großer Beliebtheit, und überall entstehen kreative Inseln mit eigenen Häusern, Dekorationen und Pokémon-Habitaten. Auch wir sind in unserer Review vom Spiel sehr angetan.

Doch gerade am Anfang kann die Vielzahl an Möglichkeiten auch etwas überwältigend sein. Wer nach Inspiration für seine eigene Insel sucht, kann sich jetzt ein ganz besonderes Beispiel anschauen – nämlich die Insel der Entwickler selbst.

Besucht die Cloud-Insel der Entwickler

In Pokémon Pokopia gibt es sogenannte Cloud-Inseln. Dabei handelt es sich um separate Bereiche außerhalb der eigenen Spielwelt, die SpielerInnen gemeinsam mit Freunden besuchen und frei gestalten können.

Nun hat auch The Pokémon Company eine eigene Cloud-Insel erstellt – und lädt Fans offiziell dazu ein, einen Blick darauf zu werfen. Wer die Insel besuchen möchte, kann im Spiel über den PC „Mehrspieler/Online“, „Auf einer Online-Insel spielen“ und dann „Neue Online-Insel suchen“ auswählen und anschließend den Code PXQC G03S eingeben. Eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online ist ebenfalls Voraussetzung.

Dort lässt sich sehen, welche Ideen und Designs das Entwicklerteam auf einer komplett leeren Insel umgesetzt hat – perfekt also, um sich neue Inspiration für das eigene Pokémon-Paradies zu holen. Wie sieht euer eigenes kleines Paradies eigentlich bis jetzt schon aus?

via Go Nintendo, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo