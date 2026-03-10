Pokémon Pokopia löst offenbar dieses 30 Jahre alte Pokémon-Mysterium

Mit Pokémon Pokopia haben Fans nicht nur ein neues Cozy-Abenteuer bekommen, sondern offenbar auch eine überraschende Antwort auf eins der ältesten Mysterien der Reihe.

Veteranen der Serie erinnern sich vielleicht noch an einen alten Mann aus Pokémon Rote und Blaue Edition. In Orania City steht er mit seinem Machollo auf einem leeren Grundstück und erklärt, dass er dort etwas bauen möchte.

Dieses Detail tauchte in mehreren Spielen erneut auf – etwa auch in Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition – doch was genau dort entstehen sollte, blieb jahrzehntelang ungeklärt.

Ein Gebäude in den Ruinen von Kanto

Pokémon Pokopia scheint nun endlich eine Antwort zu liefern. Das Spiel scheint in einer späteren Version der Kanto-Region zu spielen, in der viele Städte verändert, menschenleer und sogar verfallen sind. Vor einiger Zeit haben wir bereits alle Theorien rund um dieses verlassene Kanto zusammengetragen.

Besucht man in Pokopia die Stelle in Trübküstia, die Orania City gleicht, wo der Mann früher mit seinem Pokémon den Boden vorbereitete, steht dort heute ein großes Gebäude. In einer kleinen Hintergrundgeschichte wird sogar ein Interview mit dem Bauherrn erwähnt. Das fand Twitter-User cecililytweets heraus, wobei der Moment in diesem Video festgehalten wurde.

Der Mann namens Kenzo erzählt darin, dass seine Familie seit Generationen davon träumte, an dieser Stelle etwas Großes zu errichten. Interessant dabei: Beim Bau half ihm nicht mehr ein Machollo, sondern ein Machomei – was darauf hindeutet, dass sich sein treuer Partner im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat.

Damit scheint eines der ältesten kleinen Rätsel der Pokémon-Reihe endlich gelöst zu sein. Der Mann aus Orania City hat sein Bauprojekt tatsächlich abgeschlossen – und offenbar sogar das größte Gebäude der Stadt errichtet.

Neben diesem kleinen Detail steckt Pokopia voller weiteren Anspielungen auf frühere Titel der Reihe. Welches Detail oder Geheimnis ist euch auf eurer Reise bisher noch begegnet?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo