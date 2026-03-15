Pokémon Pokopia: Ein kleines, neues Detail wirft düstere Fragen zu einem alten NPC auf

Pokémon Pokopia ist jetzt seit gut einer Woche verfügbar und liefert Fans immer wieder neue Hintergrunddetails zur Geschichte der Reihe. Erst kürzlich wurde durch das Spiel ein über 30 Jahre altes Pokémon-Mysterium rund um ein Bauprojekt in Kanto aufgeklärt. Doch offenbar steckt noch viel mehr Lore im Spiel.

Matrose Malte zur See

Dieses Mal geht es um einen NPC aus Pokémon Feuerrote Edition und Pokémon Blattgrüne Edition, genauer gesagt um den Trainer Matrose Malte bzw. Igor, der sich auf der berühmten MS Anne befindet. SpielerInnen konnten ihn dort bereits in den ursprünglichen Spielen herausfordern, doch wirklich viel über ihn erfahren hat man nie.

In Pokémon Pokopia, das offenbar in einer deutlich späteren Version der Kanto-Region spielt, wurde nun ein Tagebucheintrag dieses Charakters entdeckt. Der Eintrag bricht abrupt ab – und genau das sorgt derzeit für Diskussionen in der Community. In der Vergangenheit haben wir die vermeintlich düstere Geschichte dieses Kantos übrigens in diesem Artikel zusammengefasst.

Einige Fans vermuten, dass Malte schlicht seekrank geworden ist und seinen Text deshalb nicht beendet hat. Andere interpretieren die Szene deutlich düsterer und glauben, dass der Matrose möglicherweise ein tragisches Ende gefunden hat.

Auch GamesRadar greift diese Theorie auf und merkt an: „Da Pokopia jedoch offenbar lange nach einem apokalyptischen Ereignis spielt, ist Matrose Malte wahrscheinlich ohnehin tot … ebenso wie alle anderen NPCs aus diesen Spielen.“

Wenn man allerdings der Geschichte von Pokopia aufmerksam gefolgt ist, traf ihn wohl das gleiche, weitaus weniger schlimme Schicksal wie die anderen Menschen. Wir können uns also erst einmal wieder beruhigen.

Ob die Entwickler tatsächlich ein solch düsteres Schicksal andeuten wollten oder ob es sich nur um eine humorvolle Anspielung handelt, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Pokémon Pokopia steckt voller kleiner Lore-Details, die Fans der Reihe aktuell mit großer Begeisterung auseinandernehmen. Was ist euer Favorit?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo