Die vierte Direct – die keine „echte“ Direct ist: Nintendo zeigt eine neue Super Mario Movie Direct

Wieder nix mit der Direct – nach dem Partner-Showcase, der überraschenden Treehouse-Ausgabe zu Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Winder + Bellabel-Park sowie der Indie World gibt es jetzt schon die vierte Nintendo-Show, die keine „echte“ Direct ist.

Nintendo kündigte heute für den 9. März 2026 eine neue Spezial-Direct zum Super Mario Galaxy Film an. Die Show wird um 22 Uhr deutscher Zeit über die Bühne gehen, dabei wird man uns den „finalen Trailer“ zum Film präsentieren, der dann einen Monat später (am 1. April hierzulande) in den Kinos an den Start geht.

Vielleicht sehen wir dann auch einen weiteren, bisher noch unbekannten Charakter. Zuletzt sorgten Gerüchte um Fox McCloud für Spekulationen rund um den Super Mario Galaxy Film – später taucht der nächste mögliche Überraschungscharakter auf. Und diesmal geht es um keinen Geringeren als einen von Marios größten Rivalen.

Übrigens, wenn es bei uns noch abends am 9. März ist, dann ist es in Tokyo bereits der frühe Morgen des 10. März 2026. Dann ist Mario-Day, benannt nach dem Datum: Mar 10. Simpel, aber effektiv und einfach zu merken. Auch der Handel hat das inzwischen bemerkt und feiert den Tag oft mit passenden Angeboten.

Die Show am 9. März um 22 Uhr:

Bildmaterial: Nintendo