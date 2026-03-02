Wieder keine Direct – dafür gibt es morgen eine neue Ausgabe der Indie World

Wieder nix mit der Direct – nach dem „Partner-Showcase“ und der überraschenden neuen Treehouse-Ausgabe zu Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Winder + Bellabel-Park geht es jetzt mit einer Indie World weiter.
Am 3. März 2026 um 15 Uhr dürft ihr euch auf eine etwa 15-minütige Präsentation mit Neuankündigungen und Updates zu Indie-Spielen freuen, die für Switch 2 und die „alte“ Switch erscheinen. Bei Youtube seid ihr live dabei.
Fans hoffen einmal mehr auf ein Comeback von Silkso … ach, nein. Das wäre ja inzwischen erledigt. Lassen wir uns also überraschen. Auf welche Indie-Games freut ihr euch? Und wann glaubt ihr, gibt es die nächste Nintendo Direct?
Übrigens: Die heutige Ankündigung gab es wieder einige Minuten lang exklusiv über die „Nintendo Today“-App. Ein inzwischen beliebtes Vorgehen von Nintendo, auch schon bei anderen Neuigkeiten.
Der Livestream:
Bildmaterial: Nintendo
1 Kommentar
Oh nice! Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben und befürchtet, dass man sich von dem Format entfernen würde. Schön, dass es doch nicht so ist und man den Indies weiterhin diese Bühne bietet.
Bin gespannt darauf.
Finde es spannend wie lang und weitreichend Nintendos Programm dies Jahr ist bei den Showcases. Falls nicht noch ein Special Showcase zu ein bald erscheinenden Spiel kommt, dürfte dann nun bald auch endlich die Direct kommen. Mit Glück dann endlich nächste Woche. Mal schauen.