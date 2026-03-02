Wieder keine Direct – dafür gibt es morgen eine neue Ausgabe der Indie World

Wieder nix mit der Direct – nach dem „Partner-Showcase“ und der überraschenden neuen Treehouse-Ausgabe zu Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Winder + Bellabel-Park geht es jetzt mit einer Indie World weiter.

Am 3. März 2026 um 15 Uhr dürft ihr euch auf eine etwa 15-minütige Präsentation mit Neuankündigungen und Updates zu Indie-Spielen freuen, die für Switch 2 und die „alte“ Switch erscheinen. Bei Youtube seid ihr live dabei.

Fans hoffen einmal mehr auf ein Comeback von Silkso … ach, nein. Das wäre ja inzwischen erledigt. Lassen wir uns also überraschen. Auf welche Indie-Games freut ihr euch? Und wann glaubt ihr, gibt es die nächste Nintendo Direct?

Übrigens: Die heutige Ankündigung gab es wieder einige Minuten lang exklusiv über die „Nintendo Today“-App. Ein inzwischen beliebtes Vorgehen von Nintendo, auch schon bei anderen Neuigkeiten.

Der Livestream:

Bildmaterial: Nintendo