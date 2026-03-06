Pokémon Company distanziert sich von politischem Pokopia-Meme des Weißen Hauses

Mit Pokémon Pokopia ist seit gestern der neue Cozy-Ableger der Reihe erschienen – und sowohl in unserer Kritik als auch in der internationalen Fachpresse kam das Spiel sehr gut weg. Entsprechend schnell verbreitete sich das Spiel auch in den sozialen Medien.

Dort kursiert seit einigen Tagen ein Meme, bei dem beliebige Texte im typischen Schriftstil und Layout von Pokémon Pokopia auf das offizielle Key-Art-Bild gelegt werden. Das Format wurde schnell populär – und blieb nicht lange nur bei harmlosen Internet-Witzen.

Meme sorgt für Kontroverse

Für Aufmerksamkeit sorgte ein Tweet des offiziellen Accounts des Weißen Hauses in den USA. In dem Tweet wurde das Bild und die Schrift des Spiels genutzt, um den politischen Slogan „Make America Great Again“ darzustellen.

Auch große internationale Medien berichteten. Die Reaktion ließ wohl auch deshalb nicht lange auf sich warten. The Pokémon Company stellte klar, dass man der Nutzung des Markenmaterials nicht zugestimmt habe.

Unternehmenssprecherin Sravanthi Dev erklärte: „Wir sind uns der jüngsten sozialen Inhalte bewusst, die Bilder im Zusammenhang mit unserer Marke enthalten. Wir waren weder an deren Erstellung noch an deren Verbreitung beteiligt, und es wurde keine Genehmigung für die Nutzung unseres geistigen Eigentums erteilt.“

In dem Statement betonte das Unternehmen außerdem, dass Pokémon grundsätzlich nicht mit politischen Botschaften verbunden werden soll: „Unsere Mission ist es, die Welt zusammenzubringen, und diese Mission ist nicht mit politischen Standpunkten oder Agenden verbunden.“

Nicht das erste Mal …

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich The Pokémon Company öffentlich zu einer solchen Nutzung äußern muss. Bereits im vergangenen September kritisierte das Unternehmen ein Video des United States Department of Homeland Security, in dem Szenen aus dem Pokémon-Anime zusammen mit Aufnahmen von Grenzschutz- und ICE-Einsätzen gezeigt wurden und dabei der bekannte Slogan „Gotta catch ’em all“ verwendet wurde.

Auch darüber hinaus greift die US-Regierung immer wieder auf bekannte Marken aus der Gaming-Welt für Social-Media-Memes zurück. In der Vergangenheit tauchten etwa Anspielungen auf Reihen wie Halo, Minecraft, Stardew Valley oder Call of Duty auf – meist ohne offizielle Beteiligung der Rechteinhaber.

via Nintendo Everything (2), Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo