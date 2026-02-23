Noch nix mit der Direct: Morgen strahlt Nintendo erstmal ein neues „Treehouse“ aus

Wer in dieser Woche endlich die Nintendo Direct erwartet, wird enttäuscht. Zumindest vorerst – die Woche ist ja noch lang. Am morgigen 24. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo aber zunächst eine neue Ausgabe von Treehouse ausstrahlen.
Bei der neuen „Nintendo Treehouse: Live“ wird es dabei ganz konkret um Super Mario Bros. Wonder und die neuen „Bellabel Park“-Inhalte sowie Pokémon Pokopia gehen. Die Laufzeit gibt Nintendo mit 80 Minuten an, ihr dürft euch also auf allerhand neue Einblicke zu beiden Spielen freuen.
Die „Treehouse“-Streams kennen wir vor allem von der E3 – als es die Messe noch gab. Damals nahm man sich oft an Folgetagen nach der „Direct“ mehr Zeit, gemeinsam mit Entwicklern einzelne Spiele ausführlicher vorzustellen. So ähnlich wird es auch diesmal sein.
In den März mit Mario und Pokémon
Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park* hatte Nintendo im Januar angekündigt, es steht vor seiner Veröffentlichung am 26. März 2026. Es handelt sich um eine „Nintendo Switch 2 Edition“ mit zusätzlichen Inhalten und Optimierungen. Herzstück ist der neue Bellabel-Park.
Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2 – und könnte euch zumindest ein kleines bisschen nachempfinden lassen, wie es ist, selbst an einem Pokémon-Spiel mitzuentwickeln. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.
Ich hoffe dass es noch eine Direct geben wird, weil wir keine Ahnung haben was die Termine von dem neuen Yoshi Game oder Splatoon Raiders sein wird.
Entweder Kocht Nintendo ein 5* Menü so wie lange es dauert, oder es wird eine Enttäuschung werden und der Heavy Hitter des Jahres soll Pokemon werden. (Und wir reden hier von GameFreak, also wahrscheinlich auch eine Enttäuschung).
Bitte sei kein Böses Omen.
Ist schon ein Brecher. Was will man zu dem marginal neuen Content bei SMBW schon großartig zeigen? Der neue Inhalt ist zudem größtenteils auf Mehrspieler-Blabla ausgelegt wenn ich mich da recht erinnere. Das Spiel könnte man, wenn man mal etwas Aufwand investieren würde, um eine 8 Welt erweitern. War glaube ich das erste Mario, was keine 8 Welten hatte? Oder mal einen Randomizer einbauen.
Kostenpunkt beläuft sich hier auf 80 Euro, wenn man das Spiel halt noch gar nicht hat.
Das übliche Upgrade Pack liegt wieder bei 20 Euro. Wenn man wirklich Bock drauf hat und das Spiel nochmal anschmeißen möchte, vielleicht auch dann Leute zum zocken hat, wird hier vermutlich noch was für sich rausholen. Aber ich mache nen Bogen darum.
Nintendo ist bisher ohne wirklich nennenswerte Ankündigungen oder Updates zu bereits angekündigten Titeln unglaublich mäßig ins neue Jahr gestartet. Dass man hier SMBW nochmal so viel Screentime widmet, sagt viel aus. Auch wenn das eh nichts weiter ist als ein verlängerter Promo-Arm für den Super Mario Galaxy Film, der, wie der Zufall es so will, einige Tag nach dem SMBW Switch 2 Edition Release stattfinden wird^^
Allein, dass diese Woche noch ne Pokémon Presents kommen sollte, senkte die Wahrscheinlichkeit einer normalen Direct so ziemlich gegen Null. Würde mich sehr wundern, wenn man jetzt zwischen Treehouse und Pokemon Presents ne Direct einschieben würde.
Dann wiederum reden wir hier von Nintendo und da weiß man ja nie.
So langsam sollte Nintendo aber doch aus dem Quark kommen. Ihr Spieleoutput war im Grunde gar nicht mal schlecht. Aber bis auf Donkey Kong Bananza gab es eben kein wertungstechnischen Überflieger im Repertoire. Natürlich hatte man mit Mario Kart World auch direkt einen System Seller parat, aber nichts nach diesen beiden Titeln schrie jetzt "du musst unbedingt ne Switch 2 haben".
Klar darf man nicht vergessen, dass der Third-Party-Support jetzt so stark ist wie nie zuvor, prominente Titel wie Resident Evil Requiem sind Day One auf Switch 2 verfügbar. Aber viele Leute kaufen sich nun einmal eine Nintendo-Konsole für Nintendo-Spiele und da sieht es in Zukunft aktuell ein wenig dürr aus.
Es wäre ja auch schön, etwas zum 40 jährigen Jubiläum von Zelda und Metroid zu hören.
Doch es sind schon 8 in Wonder. Nur eine sind eben die Blüteninsel, von denen aus man zu den anderen Welten kommt aber im Prinzip ist es ebenfalls eine Welt. Und dann gibts auch die Spezial Welt^^
Aber das ändert dennoch nicht viel an der Überflüssigkeit der nächsten Cashgrab Edition und der Frage, was man da nun groß zeigen will. Aber wer weiß? Vielleicht tun wir denen Unrecht und sie lehren uns eines besseren... aber das bezweifle ich... Wahrscheinlich wird der Grund hierfür wirklich, wie du schon sagst, die Extra Promo für den Film sein.^^