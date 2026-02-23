Noch nix mit der Direct: Morgen strahlt Nintendo erstmal ein neues „Treehouse“ aus

Wer in dieser Woche endlich die Nintendo Direct erwartet, wird enttäuscht. Zumindest vorerst – die Woche ist ja noch lang. Am morgigen 24. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo aber zunächst eine neue Ausgabe von Treehouse ausstrahlen.

Bei der neuen „Nintendo Treehouse: Live“ wird es dabei ganz konkret um Super Mario Bros. Wonder und die neuen „Bellabel Park“-Inhalte sowie Pokémon Pokopia gehen. Die Laufzeit gibt Nintendo mit 80 Minuten an, ihr dürft euch also auf allerhand neue Einblicke zu beiden Spielen freuen.

Die „Treehouse“-Streams kennen wir vor allem von der E3 – als es die Messe noch gab. Damals nahm man sich oft an Folgetagen nach der „Direct“ mehr Zeit, gemeinsam mit Entwicklern einzelne Spiele ausführlicher vorzustellen. So ähnlich wird es auch diesmal sein.

In den März mit Mario und Pokémon

Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park* hatte Nintendo im Januar angekündigt, es steht vor seiner Veröffentlichung am 26. März 2026. Es handelt sich um eine „Nintendo Switch 2 Edition“ mit zusätzlichen Inhalten und Optimierungen. Herzstück ist der neue Bellabel-Park.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2 – und könnte euch zumindest ein kleines bisschen nachempfinden lassen, wie es ist, selbst an einem Pokémon-Spiel mitzuentwickeln. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.

Morgen live:

Bildmaterial: Nintendo