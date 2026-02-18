Super Mario Galaxy Film: Fans glauben, einen neuen Charakter in diesem Teaser gefunden zu haben

Nur noch wenige Wochen bis zum Start des Super Mario Galaxy Films in unseren Kinos – und Nintendo sowie Illumination drehen langsam aber sicher die Promo-Maschinerie auf.

Der neueste 30-Sekunden-Teaser zeigt größtenteils bereits bekanntes Material. Doch eine winzige Szene – gerade einmal zwei Sekunden nach Beginn – sorgt aktuell für hitzige Diskussionen unter Fans. Denn dort könnte sich ein ikonischer (und noch nicht vorgestellter) Nintendo-Charakter verstecken.

Ist das etwa …

In der besagten Szene stehen Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Toad und Yoshi von hinten im Feld und beobachten, wie ein Raumschiff landet. Soweit nichts Ungewöhnliches.

Doch am linken Bildrand ist eine weitere Figur zu erkennen – oder besser gesagt: ein Bein. Mehr sieht man nicht. Genau dieses Bein bringt Fans nun auf eine wilde Idee: Gehört es etwa Fox McCloud aus der „Star Fox“-Reihe? Seht euch den Teaser hier an.

Auf Social Media wird bereits spekuliert, ob hier der Grundstein für ein mögliches „Nintendo Cinematic Universe“ gelegt wird. Hinweise wie ein möglicher Blaster am Bein befeuern die Theorie zusätzlich – auch wenn man zugeben muss: Auf den ersten Blick könnte man das Detail genauso gut für ein Stück Vegetation oder etwas ganz anderes halten. Einige vermuten schlicht das Heck von Luigis Bike, andere tippen auf Bowser Jr. Wer weiß?

Spannend wird es durch ein weiteres Detail: Ein kürzlich enthülltes Spielzeug zum Film zeigt ein kleines Easter-Egg mit R.O.B. – ursprünglich ein NES-Zubehör, später durch Super Smash Bros. wieder populär geworden. Seine Präsenz deutet darauf hin, dass auch Charaktere außerhalb des Pilzkönigreichs ihren Weg in den Film finden könnten. Was ist eure Meinung dazu?

