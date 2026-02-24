Kinokette spoilert neuen Charakter in der Filmbeschreibung zum „Super Mario Galaxy“-Streifen

Erst sorgten Gerüchte um Fox McCloud für Spekulationen rund um den kommenden Super Mario Galaxy Film – nun taucht der nächste mögliche Überraschungscharakter auf. Und diesmal geht es um keinen Geringeren als einen von Marios größten Rivalen.

Jetzt könnten erste Spoiler für den kommenden Film kommen, seid also vorgewarnt!

Laut einer Filmbeschreibung der britischen Kinokette Everyman – entdeckt durch IGN und übersetzt von Eurogamer – heißt es dort: „Nachdem Mario Bowser besiegt und Brooklyn gerettet hat, muss er sich nun dem finsteren Bündnis von Wario und Bowser Jr. entgegenstellen. Gemeinsam mit seinen Freunden und Yoshi muss er ihre Weltherrschaftspläne vereiteln.“

Ja, es geht tatsächlich um Wario. Sollte diese Beschreibung offiziell sein, wäre Wario damit erstmals klar für den Film bestätigt – bislang hatte Nintendo noch nichts in diese Richtung angekündigt. Die Kinokette hat die Beschreibung inzwischen überarbeitet und den Wario-Hinweis gestrichen. Klassiker …

Wunschkandidat Pedro Pascal?

Spannend: Bereits zuvor hatte Jack Black, die englische Stimme von Bowser, öffentlich den Wunsch geäußert, dass Pedro Pascal (The Mandalorian) Wario sprechen solle. Das äußerte er in einem Interview mit Gamespot. Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht.

In der englischen Fassung kehren unter anderem Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi sowie Keegan-Michael Key als Toad zurück. Wie die deutschen Sprecher klingen, erfahrt ihr übrigens in diesem Trailer.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, wäre das ein weiterer Schritt für ein größeres Nintendo-Filmuniversum. Auch wenn Wario natürlich schon zur ersten oder vielleicht zweiten Riege „Mario-Charaktere“ gehört. Und wenn Wario tatsächlich auftaucht – ist dann auch Waluigi nicht mehr ausgeschlossen? Der Film startet am 1. April 2026 bei uns in den Kinos. Welchen Charakter würdet ihr euch noch wünschen?

via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo