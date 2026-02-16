Trails sei Dank: Falcom kann operativen Gewinn um 670 Prozent steigern, bleibt aber vorsichtig

Das kann sich sehen lassen: Nihon Falcom hat seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres (Oktober bis Dezember 2025) veröffentlicht – mit beeindruckenden Ergebnissen.
Wie GameBiz berichtet, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 150,7 Prozent, der operative Gewinn sogar um 670,4 Prozent. Hauptgrund soll auch die erfolgreiche Veröffentlichung von Trails in the Sky 1st Chapter im letzten September gewesen sein.
Weitere Projekte in der Pipeline
Aktuell arbeitet Falcom an sieben Projekten, darunter Trails in the Sky 2nd Chapter, das im Herbst erscheinen soll, sowie Kyoto Xanadu, das kürzlich vorgestellt wurde und das wir beim „Partner-Showcase“ von Nintendo zu sehen bekommen haben.
Auch das Lizenzgeschäft legte kräftig zu – mit einem Plus von 218,3 Prozent. Verantwortlich dafür sind vor allem internationale Versionen mehrerer Trails- und Ys-Titel. In Kürze folgen zudem die weltweiten Veröffentlichungen von Ys X: Proud Nordics am 20. Februar 2026 und Ys Memoire: Revelations in Celceta im April 2026.
Trotz der starken Entwicklung bleibt Falcom konservativ in der Jahresprognose. Eine Anpassung der Erwartungen gab es bislang nicht. Als Grund nennt das Unternehmen die schwer kalkulierbaren Verkaufszahlen von Kyoto Xanadu, das erst in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erscheint. Man darf also gespannt sein, wie sich alles in Zukunft noch entwickelt.
via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
9 Kommentare
Immerhin eine Firma, wo man anhand der eigenen Käufe noch nachrechnen kann, wie viel man am Umsatzplus mitgewirkt hat. Gern geschehen, Falcom!
Das Hybrid KS finde ich ok aber irgendwie auch unnötig. Unnötigen Trash konnte man auch schon in Cold Steel weg bashen. Da sind die Gegner dann direkt auf dem Feld beim Angriff gestörben. Da ich etwas hinterher hänge und bisher nur Daybreak 1 durch habe, weiss ich nicht wie es sich entwickelt aber in Daybreak hatte es sich irgendwie nutzlos angefühlt und doch habe ich so ziemlich alles damit weg gebasht.
Insgesamt finde ich auch das die Spiele nach wie vor ihre Stärken haben aber es fehlt irgendwie der Spirit. Die Soundtracks sind auch lange nicht mehr das Gleiche.
Kondo hat erst kürzlich gesagt, dass man erst Sky 2nd zu Ende bringt, bevor man mit Horizon 2 weitermacht.
Das Pacing der Releases der neuen Trails Spiele (also auch dem finalen Arc) soll generell langsamer werden. Laut Kondo kann es auch sein, dass der wirklich letzte Teil erst in zehn Jahren kommen könnte. Estelle und Joshua sollen aber auch wieder deutlich stärker eingebunden werden.
Hab ich auch gelesen... pure Folter, aber am Ende besser, als wenn sie jetzt schnell schnell irgendwas raus ballern würden^^
Dann werde ich Beyond the Horizons wohl auch erst in X jahren anfangen zu spielen.
Das Spiel aufm krassen Cliffhanger enden zu lassen und dann etliche Jahre ins Land streichen zu lassen ist schon harter Tobak.
Da gehe ich leider nicht nochmal mit.
Was nach der Daybreak Reihe so abgeht kann man noch nicht wissen. Da gehe ich mit das es noch 10 Jahre dauern wird vielleicht. Es geht mir nur um die nahe Zukunft.