Trails sei Dank: Falcom kann operativen Gewinn um 670 Prozent steigern, bleibt aber vorsichtig

Das kann sich sehen lassen: Nihon Falcom hat seine Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres (Oktober bis Dezember 2025) veröffentlicht – mit beeindruckenden Ergebnissen.

Wie GameBiz berichtet, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 150,7 Prozent, der operative Gewinn sogar um 670,4 Prozent. Hauptgrund soll auch die erfolgreiche Veröffentlichung von Trails in the Sky 1st Chapter im letzten September gewesen sein.

Weitere Projekte in der Pipeline

Aktuell arbeitet Falcom an sieben Projekten, darunter Trails in the Sky 2nd Chapter, das im Herbst erscheinen soll, sowie Kyoto Xanadu, das kürzlich vorgestellt wurde und das wir beim „Partner-Showcase“ von Nintendo zu sehen bekommen haben.

Auch das Lizenzgeschäft legte kräftig zu – mit einem Plus von 218,3 Prozent. Verantwortlich dafür sind vor allem internationale Versionen mehrerer Trails- und Ys-Titel. In Kürze folgen zudem die weltweiten Veröffentlichungen von Ys X: Proud Nordics am 20. Februar 2026 und Ys Memoire: Revelations in Celceta im April 2026.

Trotz der starken Entwicklung bleibt Falcom konservativ in der Jahresprognose. Eine Anpassung der Erwartungen gab es bislang nicht. Als Grund nennt das Unternehmen die schwer kalkulierbaren Verkaufszahlen von Kyoto Xanadu, das erst in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres erscheint. Man darf also gespannt sein, wie sich alles in Zukunft noch entwickelt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom