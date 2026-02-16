Aniimo reagiert auf Kritik von Fans an der Beta und teilt Infografiken mit Statistiken

Die Closed-Beta von Aniimo ist vorüber und hat nicht nur bei uns einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt veröffentlicht Pawprint Studio einige interessante Informationen und Statistiken zur Beta.

Insgesamt wurden über 2,7 Millionen Aniimo gefangen. Das am häufigsten gefangene: Emberpup, der kleine Feuerhund. Das ist nicht verwunderlich, denn das Aniimo ist einer der beiden Starter und tritt auch im Startgebiet gelegentlich in Rudeln auf, wodurch man eine spezielle Fangmechanik des Spiels ausprobieren kann.

Die meist genutzten Aniimo sind Flameruff – die Weiterentwicklung von Emberpup –, das Flughörnchen Celestis mit Kletter- und Flugfähigkeiten und ein weiterer Starter. Dazu gibt es einige weitere interessante Statistiken, die ihr in der verlinkten Galerie einsehen könnt.

Kritik zur Beta

Während der Beta wurde auch auf Kritik geantwortet, dazu gab es mehrere Fragerunden. Einige davon veröffentlichte man – und es sind Dinge dabei, die auch uns im Test aufgefallen sind. Das Kampfsystem scheint beispielsweise noch nicht ganz ausgereift, das Erhalten von Aniipods ist derzeit noch etwas mühsam und limitiert.

Einige weitere Kritikpunkte sind klassisch für eine Beta: Balancing-Probleme, Performance-Probleme, viele kleinere Bugs und ein unfertiges Voice-Acting wurden kritisiert.

Dazu gefiel vielen SpielerInnen die geringe Fang-Rate einiger stärkerer Aniimo nicht. Dabei wurde aber übersehen, dass Aniimo hier einen anderen Ansatz verfolgt als Palworld und Pokémon. Zwar ist der Fang-Erfolg höher, wenn ein Monster geschwächt und mit einem Statuseffekt belegt ist, das Hauptziel ist jedoch, sich an das Monster von hinten unbemerkt anzuschleichen und es so zu fangen. Dennoch möchte Entwickler Pawprint Studio die Kritikpunkte in den nächsten Monaten angehen und das Spiel weiter verbessern.

Die finale Version von Aniimo erscheint laut Discord-Channel voraussichtlich im Sommer 2026 für Xbox Series, PCs und Mobilgeräte. Aniimo wird Free-to-play sein. Auch auf der offiziellen Website könnt ihr euch auf dem Laufenden halten.

Infografiken zur Beta:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio