PS5-Version von Yakuza Kiwami 3 überrascht trotz Kontroversen – Mario Tennis enttäuscht

In den letzten Wochen hatten wir mehrmals Verkaufszahlen von PS5-Spielen in Japan thematisiert. So war Code Vein II zu Beginn des Monats der erste PS5-Spitzenreiter in Japan seit Ghost of Yotei im Oktober. Danach feierte Nioh 3 ein starkes Debüt, das allerdings im Schatten von Dragon Quest stand.

Das in der Woche vom 9. Februar bis zum 15. Februar 2026 veröffentlichte Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties kann diese beiden Veröffentlichungen allerdings schlagen – und diesmal reicht es auch wieder für die Spitzenposition.

Die PS5-Version der Neuauflage konnte sich 58.171 Mal im japanischen Handel verkaufen. Die PS4-Version (auf Rang 5) verkaufte sich weitere 19.845 Mal und stellt damit die „Switch 2“-Version (15.988 Einheiten) in den Schatten. Oft genug liegen bei Multiplattform-Veröffentlichungen die Nintendo-Versionen vorne.

Kumuliert landet Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bei etwa 94.000 Einheiten. Doch schon die PS5-Zahlen genügen, um immerhin einen brandneuen First-Party-Titel von Nintendo zu überflügeln. Mario Tennis Fever debütierte mit 39.522 Einheiten auf der Nintendo Switch 2.

Auch wenn Kiwami 3 hinter den physischen Launchzahlen von Yakuza Kiwami (174.665) und Yakuza Kiwami 2 (127.013) zurücksteht, ist der solide Launch angesichts allerhand Kritik rund um die Veröffentlichung bemerkenswert. Die Demo erhielt viel Kritik aufgrund ihrer Optik, die Kritiken zum Launch waren gemischt – auch wegen gestrichener Inhalte. Außerdem gab es in Japan eine Kontroverse um die Besetzung von Teruyuki Kagawa.

Und Mario Tennis?

Mario Tennis Fever enttäuscht übrigens. Die 39.522 Einheiten in der Launchwoche sind ein vergleichsweise schwacher Start für ein Mario-Sportspiel. Game Data Library hat die Tennis-, Golf- und Striker-Ableger aufgestellt, Mario Tennis Fever landet hier auf Rang 18. Das ist auch angesichts der noch nicht allzu großen Hardwarebasis der Switch 2 kein gutes Ergebnis. Mario Tennis Aces erzielte nahezu dreimal soviel und startete mit 122.070 Einheiten.

Die Top 10:

[PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (SEGA, 02/12/26) – 58.171 (New) [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 39.522 (New) [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 32.102 (209.665) [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 23.617 (183.718) [PS4] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (SEGA, 02/12/26) – 19.845 (New) [SW2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (SEGA, 02/12/26) – 15.988 (New) [PS5] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 11.800 (130.598) [PS5] Nioh 3 (Koei Tecmo, 02/06/26) – 9.702 (50.272) [SW2] Mario Kart World (06/05/25) – 9.473 (2.825.494) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 7.265 (8.377.788)

Hardware-Charts:

Switch 2 – 57.779 (4.430.672) Switch OLED – 20.226 (9.453.080) PS5 Digital – 6.341 (1.184.279) Switch Lite – 4.882 (6.858.772) PlayStation 5 – 3.562 (5.891.412) PS5 Pro – 1.685 (322.688) Switch – 1.373 (20.241.451) Xbox X Digital – 646 (27.805) Xbox Series S – 97 (340.959) PlayStation 4 – 25 (7.930.264) Xbox Series X – 12 (322.688)

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio