Nioh 3 debütiert stark für PS5 in Japan – aber Nintendo lässt die Muskeln spielen

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 2. Februar bis zum 8. Februar 2026 liegen vor. Vielleicht habt ihr den Beitrag der Vorwoche auch gelesen – in diesem Kontext beginnen wir auch die neue Woche.

In der Vorwoche debütierte nämlich Code Vein II mit 14.452 Einheiten auf Rang 1 – es war das erste Mal seit Ghost of Yotei, dass ein PS5-Spiel die Spitze der Charts erklimmen konnte. In der zurückliegenden Woche ist nun Nioh 3 erschienen, und zwar nochmal deutlich stärker als Code Vein II: mit 40.570 Einheiten im Handel. Doch Nintendo lässt die Muskeln spielen.

Zu verdanken ist das nicht nur der Hardware-Basis, sondern auch einem Multiplattformtitel einer in Japan immens populären Reihe. Die Switch-Version von Dragon Quest VII Reimagined verkaufte sich allein 177.653 Mal – da ist Nioh 3 natürlich chancenlos. 160.101 Einheiten für Switch 2 und 118.798 Einheiten für PS5 komplettieren den Launch von Dragon Quest VII Reimagined im japanischen Handel.

Für sich genommen, im „Dragon Quest“-Kontext, war der Launch aber nicht rekordverdächtig. Dragon Quest III HD-2D Remake schaffte beispielsweise 821.770 Einheiten zum Launch. Dragon Quest VII Reimagined landet bei kumuliert 456.462 und ist damit nur leicht stärker als Dragon Quest I & II HD-2D Remake mit 413.518 Einheiten. Game Data Library spekuliert, dass der Vorabzugang der Digital Deluxe Edition noch mehr KäuferInnen in Richtung der digitalen Version getrieben haben könnte.

Zurück zu Nioh 3. Der inzwischen dritte Serienteil kann zwar einen auf den ersten Blick starken PS5-Launch vorweisen. Doch die Zahlen bleiben dennoch deutlich hinter dem Vorgänger zurück. Nioh 2 debütierte mit 91.892 Einheiten für PS4 im Jahr 2020.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 177.653 (New) [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 160.101 (New) [PS5] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 118.798 (New) [PS5] Nioh 3 (Koei Tecmo, 02/06/26) – 40.570 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10.875 (2.816.021) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 8.302 (8.370,523) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 8.089 (61.007) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 5.500 (267.814) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 5.029 (1.606.811) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 4.848 (496.272)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 65.807 (4.372.893) PS5 Digital – 5.869 (1.177.938) Switch Lite – 5.240 (6.853.890) PlayStation 5 – 3.784 (5.887.850) Switch – 2.235 (20.240.078) PS5 Pro – 1.477 (321.003) Switch OLED – 1.417 (9.432.854) Xbox X Digital – 1.049 (27.159) Xbox Series X – 186 (340.862) PlayStation 4 – 22 (7.930.239) Xbox Series S – 18 (323.961)

via Gematsu, Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja