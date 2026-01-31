Kürzlich veröffentlichte SEGA eine Demo zur anstehenden Kiwami-Neuauflage von Yakuza 3 – und die kam nicht ausschließlich gut an. SpielerInnen bemängelten grafische Unzulänglichkeiten, etwa die mangelhafte Optik von Orten wie dem Kubochi-Fluss, selbst bei höchsten Grafikeinstellungen.

Das RGG Studio fackelte nicht lang und veröffentlichte kürzlich eine Stellungnahme, in der man Bezug zu den Bedenken hinsichtlich der Grafikprobleme nimmt. Fans sollen aufatmen dürfen: Besagte Probleme entsprächen nicht dem Build der Vollversion; diese und weitere Mängel würden mithilfe eines Day-One-Patches behoben.

In der Stellungnahme betont man, dass der Grund für die grafischen Probleme darin, dass die Demo parallel zum Hauptspiel entwickelt wurde, wodurch einige Aspekte im Vergleich zur Vollversion unvollständig seien. Man versichert: Der kommende Patch 1.11 werde die Fehler beheben.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar für PCs, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 2. Für PS5 gibt es eine physische Veröffentlichung, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Für Switch 2* gibt es leider nur eine „Game Key Card“-Version.

