Code Vein II schafft in Japan, was zuletzt Ghost of Yotei im Oktober vollbrachte

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 26. Januar bis zum 1. Februar 2026 liegen vor. Es ist eine insgesamt eher gemächliche Verkaufswoche, die aber dennoch eine Besonderheit bereithält.

Code Vein II (das in Deutschland stark debütierte) ist auch in Japan erschienen und kann sich den ersten Platz der Handelscharts sichern. Das ist außergewöhnlich, weil es sich nicht um ein Spiel für eine Nintendo-Plattform handelt.

Der letzte Spitzenreiter diesbezüglich war Ghost of Yotei im Oktober. Das PS5-Exklusivspiel erreichte in der Woche vom 29. September bis zum 5. Oktober 2025 im japanischen Handel stolze 120.196 verkaufte Einheiten. Es folgten ausnahmslos Spiele für Switch oder Switch 2 als Spitzenreiter – bis heute.

Unter anderem Persona 3 Reload, Ninja Gaiden 4, Call of Duty: Black Ops 7 schafften es in ihren Launchwochen nicht an die Spitze. Sie sind allerdings auch teilweise nach Pokémon-Legenden: Z-A erschienen und hatten damit mehr als schlechte Karten.

Schafft es Nioh 3?

Es gab mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake zwar eine PS5-Version, die das verdient hätte – allerdings debütierte die Switch-Version des Remakes mit 232.250 Einheiten. Und so schaffte jetzt Code Vein II dieses „Kunststück“. In den Kommentaren könnt eure Tipps abgeben, wann das wieder ein Nicht-Nintendo-Spiel schafft. Möglicherweise schon in dieser Woche, denn Nioh 3 ist erschienen.

Zur Wahrheit der „Code Vein II“-Zahlen gehört aber übrigens auch: Sie liegen etwa 75 Prozent unter den Launchzahlen des Erstlings. Der erschien zu gut 60.000 Einheiten im Jahr 2019 für PS4. Auch angesichts steigender Downloadzahlen ein großer Drop.

Die aktuelle Top 10:

[PS5] Code Vein II (Bandai Namco 01/30/26) – 14.452 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 12.445 (2.805.146) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 9.941 (52.918) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 9.042 (8.362.221) [NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 6.744 (1.601.782) [SW2] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 6.203 (262.314) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 5.875 (1.078.445) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 5.324 (491.424) [SW2] Final Fantasy VII Remake Intergrade (01/22/26) – 5.289 (28.717) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 5.243 (313.300)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 69.586 (4.307.086) PS5 Digital – 5,803 (1.172.069) Switch OLED – 4.526 (9.431.437) Switch Lite – 4,462 (6,848,650) PlayStation 5 – 3,575 (5.884.066) Switch – 1,690 (20.237.843) PS5 Pro – 1.571 (319.526) Xbox X Digital – 389 (26.110) Xbox Series S – 119 (340.676) Xbox Series X – 17 (323.943) PlayStation 4 – 13 (7.930.217)

