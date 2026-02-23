Pokémon unternimmt weiteren Schritt zu einem gesünderen Trading-Card-Ökosystem

Im März erscheint mit „Optimale Ordnung“ die neueste Erweiterung zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Das ist Musik in den Ohren von unorganisierten Sammlern. Wobei es selbst die größten Organisationstalente bei Kauf der Produkte an ihre Grenzen stoßen.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel wird immer populärer, nicht nur bei Spielern und Sammlern, sondern auch bei Scalpern. Das alles geht zu Lasten der Verfügbarkeit. Im Pokémon-Store bei Amazon* darf man sich zum Kauf von Produkten einladen lassen und kann so hoffen, neue Produkte zum Normalpreis zu erhalten. Eigentlich ein Irrsinn.

The Pokémon Company arbeitet schon seit langer Zeit daran, ein gesünderes Ökosystem rund um den Verkauf und Vertrieb des Sammelkartenspiels aufzubauen und jetzt hat man einen weiteren Schritt unternommen. Man hat eine Vereinbarung über den Kauf von Excell Brands getroffen. Excell Brands ist der führende Distributor für Produkte rund um Trading Card Games in den USA und größter Vertriebspartner von The Pokémon Company in den Staaten.

„Dies spiegelt unser langfristiges Engagement für die Unterstützung der Pokémon-Community und des gesamten Trading-Card-Ökosystems wider“, erklärte Kenji Okubo, Präsident von The Pokémon Company International, in einer Stellungnahme. „Excell Brands hat sich einen guten Ruf als vertrauenswürdiger Distributor und Partner im Bereich Category Management für seine Kunden aufgebaut und verfügt über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Pokémon-Fans.“

Mehr Kontrolle über die Produkte

The Pokémon Company erlangt durch den Kauf von Excell mehr Kontrolle über die Zuteilung an den Einzelhandel und die Preise. Zu den langjährigen Partnern von Excell gehören unter anderem Target, Walmart, Amazon, Barnes & Noble und viele weitere. Das Unternehmen vertreibt bis dato nicht nur Pokémon-Karten, sondern auch Produkte zu Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! oder One Piece.

Erst im Dezember hatte die Millennium Print Group von The Pokémon Company International angekündigt, in den kommenden Jahren in den USA eine riesige Druckerei zu eröffnen. Der Kauf muss – wie immer – noch von den zuständigen Behörden durchgewunken werden. The Pokémon Company baut damit in den USA weitere hauseigene Strukturen auf und hoffentlich weiter aus. Ob auch in Europa derartige Schritte geplant sind, ist offen.

