Fans fordern Entfernung von Schauspieler aus Yakuza Kiwami 3 wegen Fehlverhaltens

Yakuza Kiwami 3 geht erst im kommenden Jahr an den Start – Kritik gibt es aber schon jetzt. Das Ryu Ga Gotoku Studio und SEGA stehen wegen der Neubesetzung einer Figur in der Neuauflage unter enormem Druck der Fans.

Einer der Hauptantagonisten des Spiels, Goh Hamazaki, wurde für Kiwami 3 neu besetzt. RGG Studio ersetzte den ursprünglichen Sprecher George Takahashi durch Teruyuki Kagawa. Der bekannte japanische Schauspieler leiht Hamazaki sowohl seine Stimme als auch sein Antlitz, wie auch der jüngst veröffentlichte Trailer beweist, der sich auf die japanische Synchronriege fokussiert.

Fans sind mit dieser Neubesetzung gar nicht zufrieden. Immerhin wurde Kagawa 2019 beschuldigt, eine Frau gegen ihren Willen körperlich angegangen zu sein. Japanische Medien berichteten 2022 darüber. Einen Monat nach der ersten Berichterstattung gab Kagawa das sexuelle Fehlverhalten zu.

Seit der Ankündigung im September fordern Fans SEGA auf, Kagawa aus Kiwami 3 zu entfernen. Der Hashtag „#REMOVEKAGAWA“ ist in den Kommentaren zu Werbematerialien des Spiels allgegenwärtig, und sowohl japanische als auch internationale Fans unterstützen die Kampagne.

Ob Ryu Ga Gotoku und SEGA auf die Kampagne reagieren, wirkt unwahrscheinlich. Gerade in Hinblick auf die bereits zeitnah anstehende Veröffentlichung von Yakuza Kiwaim 3 & Dark Ties*. Polygon hat sich fragend an SEGA gewandt, aber noch keine Stellungnahme erhalten.

via The Gamer, Bildmaterial: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio