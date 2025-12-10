Die erfolgreichsten Gacha-Games im November: Sonic stolpert und Pokémon knackt Rekorde

Einen weiteren Monat belegt Hoyoverse den Spitzenplatz in der „Gacha Revenue“-Charts, diesmal mit Honkai: Star Rail. Im letzten Monat war es noch Genshin Impact nach der Einführung von „Miliastra Wonderland“.

Im zurückliegenden Monat haben Hoyoverse-Fans ihr Erspartes lieber in Honkai: Star Rail ausgegeben – insbesondere wohl für die neue Heldin Cyrene. Anfang 2026 wird Version 4.0 erscheinen.

Bleach steigt neu ein

Einziger Neueinstieg in diesem Monat ist Bleach: Soul Resonance, das sich aber gleich auf Position 20 einsortiert und damit im Dezember ein heißer Kandidat für die Top 10 ist. Ein Blick in die genauen Umsatzzahlen des Spiels lohnt sich hier, denn sie bestätigen unseren Ersteindruck.

Das Spiel ist im Westen unter Publisher Crunchyroll Games vergleichsweise schwach gestartet, während es in China und der Asien-Pazifik-Region unter Publisher Nuverse deutlich erfolgreicher war: 7 der insgesamt 8,3 eingenommenen Millionen entfallen auf die beiden asiatischen Regionen.

Chaos Zero Nightmare kann seine Beliebtheit weiter steigern und klettert von Platz 24 auf Platz 15. Auch Stella Sora steigt von Position 45 auf die 39. Aion 2 ist in Südkorea und Taiwan mit einer großen Werbekampagne gestartet. Weitere Regionen werden nach und nach folgen.

Zum ersten Geburtstag schreibt das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket beeindruckende Zahlen: Mit 1,3 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz ist es das erfolgreichste mobile Pokémon-Spiel aller Zeiten. Auch Netmarble darf feiern – dank Seven Knights Re:BIRTH und Vampir verdoppelte sich der Quartalsumsatz nahezu.

Sonic enttäuscht

Ganz anders sieht es bei Sega aus: Sonic Rumble startet mit schwachen 228.000 US-Dollar Umsatz in den ersten zehn Tagen und überwiegend negativen Bewertungen. Dafür sorgt Resident Evil: Survival Unit mit zwei Millionen Downloads in weniger als zwei Wochen für positive Schlagzeilen.

Im Westen kann dagegen das Spiel Kingshot von Century Games enorme Umsatzzahlen vorlegen: 500 Millionen USD in neun Monaten, davon 96,7 Millionen alleine im November. Auf unserer Liste würde das für den ersten Platz reichen – hätte es denn Gacha-Elemente.

Die Top 10 in US-Dollar:

(08.) Honkai: Star Rail (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) – 81.380.000​ (07.) Arknights (YoStar Ltd, China) – 41.750.000​ (03.) Pokémon TCG Pocket (DeNA / The Pokémon Company, Japan) – 41.000.000​ (02.) Love and Deepspace (Infold Games / PaperGames, China) – 30.440.000​ (10.) Uma Musume: Pretty Derby (Cygames Inc., Japan) – 28.330.000​ (13.) Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up, Südkorea) – 24.400.000​ (01.) Genshin Impact (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) – 20.970.000​ (04.) Naruto Mobile (Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd, China) – 19.250.000​ (11.) Wuthering Waves (Kuro Games, China) – 18.875.000​ (10.) Monster Strike (Mixi / XFlag Inc., Japan) – 17.500.000

Weitere relevante Titel:

SD Gundam G Generation ETERNAL (Bandai Namco, Japan) – 17.000.000 Fate/Grand Order (Delightworks / Aniplex Inc., Japan) – 13.330.000​ DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE (Bandai Namco, Japan) – 12.000.000​ Zenless Zone Zero (HoYoverse, China) – 10.890.000​ Chaos Zero Nightmare – 10.000.000

Neueinstiege:

Bleach: Soul Resonance auf Platz 20

Marktanalysten beobachten, dass sich von den für den Mobilmarkt relevanten Wachstumsländern zunehmend Indien als der vielversprechendste Standort für die kommenden Jahre abzeichnet. Auch Malaysia und Vietnam verzeichnen leichte Zuwächse bei den Umsätzen. In Indonesien und Thailand stagniert der Markt hingegen – wirtschaftliche Schwächen und, im Falle Thailands, ein andauernder Krieg bremsen dort die Konsumlaune im Gaming-Bereich.

GOTY-Wahlen in den Stores

Zudem gibt es GOTY-Wahlen in den App-Stores. Im Google Play Store für Android und PC (Windows) kann Magic Magic Chess: Go Go von Vizta Games den Titel des besten Spiels abräumen. Es ist ein Auto-Battler im Mobile Legends-Universum mit eSports-Fokus.

Für die „Beste geräteübergreifende Erfahrung“ wird Disney Speedstorm von Gameloft ausgezeichnet. Der Wechsel zwischen PC-, Tablet- und Mobile klappt hier besonders reibungslos. Der Team-Shooter Garena Delta Force kannden Titel als „Bestes Multiplayer Game“ für sich beanspruchen.

Die Kategorie „Pick Up and Play“ gewinnt Ragnarok Crush, als „Bestes Indie-Game“ wird Cat Legends: Idle RPG von Dreams Games ausgezeichnet, die Kategorie „Beste Story“ gewinnt SD Gundam G Generation ETERNAL von Bandai Namco. In der Kategorie „Best on Play Pass“ bekommt DREDGE von Black Salt Games eine begehrte Auszeichnung, während Whiteout Survival von Century Games in der Kategorie „Best for Play Games on PC“ gewinnt.

Auf Apple-Seite ist die Liste etwas übersichtlicher: iPhone Game of the Year ist hier Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, als iPad Game of the Year taucht erneut Dredge von Black Salt Games auf. Bestes Apple Arcade Game ist What The Clash?, von Triband ApS.

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via PocketGamer (2, 3, 4, 5), Google, Apple, Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo