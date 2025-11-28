Das neue „Resident Evil“-Strategiespiel stößt trotz aller Unkenrufe auf viel Interesse

Ein neues Resident Evil! Oh! Ein neues Resident Evil für Mobilgeräte … oh. Und dann auch noch ein Strategiespiel? Nach den ersten konkreten Informationen und Einblicken zu Resident Evil: Survival Unit waren die meisten Fans der Serie wohl abgeneigt.

Mag daran liegen, dass der „klassische“ Resident-Evil-Fan auf Konsolen zu Hause ist und Survival-Horror-Gameplay bevorzugt. Aber trotz aller Unkenrufe stößt Resident Evil: Survival Unit auf allerhand Interesse. Publisher Aniplex verkündete jetzt stolz über 2 Millionen Downloads.

Sicher, die Hemmschwelle ist niedrig, der Download schließlich erstmal kostenlos. Aber 2 Millionen holt man dann auch nicht im Vorbeigehen. Die restlichen kommunizierten Erfolge untermauern dies. Nach dem Start in 151 Ländern und Regionen stand Resident Evil: Survival Unit laut Aniplex auf Platz 1 der Google Play Top Free Charts in den USA.

Weitere Spitzenpositionen gab es laut Aniplex in mehr als 15 Ländern, darunter Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Aniplex lobt „weltweit hervorragende Ergebnisse“ und „eine starke globale Dynamik“ in mehreren Märkten seit dem Launch am 18. November. Mit dem Promocode „2M SURVIVORS“ lässt Aniplex die Fans am Erfolg teilhaben.

Das erwartet euch

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Basis in Form eines aufwendig gestalteten Herrenhauses. Dieses dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt für Missionen und Interaktionen mit Charakteren. SpielerInnen können dort Gegenstände kaufen, Missionen vorbereiten und strategische Entscheidungen treffen. Was das alles mit Final Fantasy zu tun hat, lest ihr hier.

Bildmaterial: Resident Evil: Survival Unit, Capcom, Aniplex, JOYCITY