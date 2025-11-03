Die erfolgreichsten Gacha-Games im Oktober: Kreativität zahlt sich aus; Resident Evil zündet nicht

Hoyoverse dürfte nach den aktuellen Monatszahlen in Feierlaune sein, denn das neue, aufwändige „Luna II“-Update für Genshin Impact, aber auch die Einführung von „Miliastra Wonderland“ haben dem inzwischen fünf Jahre alten Spiel den Spitzenplatz der aktuellen „Gacha Revenue“-Liste gesichert.

Das neue User-Generated-Content-System ermöglicht SpielerInnen, eigene Levels zu erstellen, zu teilen und gemeinsam zu erleben. Auch individuelle Avatare namens Mannekins können nun erstellt werden. Fans können jetzt innerhalb des Spiels kreativ werden und völlig neue Spielerfahrungen erstellen. Die Kreativität zahlt sich buchstäblich aus für Hoyoverse. Das Update kommt offensichtlich gut an – und bringt „Genshin Impact“-Fans auch dazu, wieder vermehrt Geld in das Gacha-Game zu stecken.

Chaos Zero Nightmare legt trotz gemischter Reaktionen der Spielenden auf Platz 24 einen guten Start hin, auch Stella Sora positioniert sich trotz oder vielleicht gerade wegen der ungewöhnlichen Genre-Kombination aus Top-Down-Adventure mit Roguelike- und Bullet-Hell-Elementen auf Platz 45.

Die „Resident Evil“-Kollaboration zu Goddess of Victory: NIKKE hat sich nicht in den Umsatzzahlen niedergeschlagen, auch Epic Seven X Frieren brachte keine Umsatzsteigerungen. Ebenso konnte das Geburtstagsevent mit dem beliebten Charakter Xavier dem Spiel Love and Deepspace nicht helfen, die Spitzenpostion zu verteidigen.

Fans des MMORPGs Aion können sich auf neues In-Game-Material des Nachfolgers freuen, denn Aion 2 startet in Südkorea und Taiwan am 19. November 2025. Ebenfalls neu: Die Ankündigung eines neuen „Senran Kagura“-Spiels, allerdings noch ohne festes Erscheinungsdatum.

Für EA geht dagegen nicht nur als börsenorientiertes Unternehmen eine Ära zu Ende, sondern auch die Sims Mobile wird im Oktober aus den Mobile-Stores entfernt – mit über 7 Jahren Laufzeit ist das Spiel dennoch erfolgreich für EA gewesen. Zudem ist bekannt, dass bereits ein Nachfolger des Spiels für die Mobilplattformen in Entwicklung ist – möglicherweise wird hier die Zusammenarbeit mit Scopely nach den Übernahmeabsichten intensiviert.

Die Top 10 in US-Dollar:

(02.) Genshin Impact (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) – 54.725.000 (01.) Love and Deepspace (Infold Games / PaperGames, China) – 50.050.000 (07.) Pokémon TCG Pocket (DeNA / The Pokémon Company, Japan) – 43.000.000 (04.) Naruto Mobile (China Version) (Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd, China) – 27.500.000 (12.) SD Gundam G Generation ETERNAL (Bandai Namco, Japan) – 27.000.000 (05.) Fate/Grand Order (Delightworks / Aniplex Inc., Japan) – 25.780.000 (06.) Arknights (YoStar Ltd, China) – 23.950.000 (09.) Honkai: Star Rail (MiHoYo / Cognosphere, China / Singapur) – 22.450.000 (10.) Monster Strike (Mixi / XFlag Inc., Japan) – 19.800.000 (03.) Uma Musume: Pretty Derby (Cygames Inc., Japan) – 16.650.000

Aus den Top 10 gefallen:

11. (10.) Wuthering Waves (Kuro Games, China)

13. (11.) Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up / Level Infinite, Südkorea/Singapur)

Neueinstiege:

Chaos Zero Nightmare (24)

Stellar Sora (45)

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

