„Fairy Tail“ mal anders: Indie-Ableger erscheint nachträglich jetzt auch für Nintendo Switch

2024 überraschte Kodansha Game Creators Lab mit gleich zwei „Fairy Tail“-Games aus Indie-Schmieden. Dafür arbeitete man sogar mit Schöpfer Hiro Mashima zusammen. Das waren einigermaßen abgefahrene Spiele: Ein Beach-Volleyball-Ableger und ein Deckbuilding-Roguelike.

Das Deckbuilding-Roguelike Fairy Tail: Dungeons ist damals nur für PC-Steam erschienen und konnte uns in unserem Test positiv überraschen. Insofern werden sich Nintendo-Fans sicherlich über die jetzt angekündigte Switch-Version freuen. Das Spiel wird 13,99 US-Dollar kosten.

Wie Kodansha Game Creators Lab und Entwickler ginolabo bekannt geben, erscheint das Spiel am 7. Januar 2026 für Switch. Am selben Tag wird es ein großes Update für die Steam-Version geben, das unter anderem fünf neue, spielbare Helden bietet: Gajeel, Juvia, Mirajane, Laxus und Gildarts.

„Wir wollten, dass unser erstes großes Inhaltsupdate wirklich umfangreich wird“, so Gino, der Schöpfer des Titels. „Fans der Serie werden sich über ein aufgefrischte, verbessertes Spielerlebnis freuen können. Die Nintendo Switch eignet sich perfekt für kurze Dungeon-Sessions, und wir freuen uns darauf, eine neue Konsolen-Community in der Action willkommen zu heißen!“

Und weil wir wissen, dass ihr euch jetzt auch für den Volleyball-Ableger Fairy Tail: Beach Volleyball Havoc interessiert, haben wir euch nachfolgend den alten Trailer angehangen, der beide Fairy-Tail-Indie-Projekte vorstellt.

Der alte Trailer:

