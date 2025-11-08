Neues Sonic-Spiel in der Kritik – aufdringliche Monetarisierung und Pay-to-win-Vorwürfe

Lange hat es gedauert, bis das neueste Sonic-Spiel nach mehreren Verzögerungen endlich auf Steam und in den Mobile-Stores für Android und iOS landete. Fans machten sich deshalb um sie Qualität von Sonic Rumble Sorgen, denn wiederholte Verschiebungen deuten nicht selten auf Probleme im Entwicklungsprozess hin. Sega und Rovio beschwichtigen jedoch: Man wolle lediglich die bestmögliche Spielerfahrung bieten

Die User-Wertungen auf Steam sehen aber nicht besonders gut aus. Je nach Region sind sogar mehr als 60 Prozent der Bewertungen negativ, was dem Spiel teilweise die Bewertung „überwiegend negativ“ einbringt. In Deutschland sind die Bewertungen etwa 50/50, also „ausgeglichen“.

Die Spielenden bemängeln dabei von allem, dass Sonic Rumble wenig unversucht lässt, um das Spiel erfolgreich zu monetarisieren. Dabei bleibt kaum ein Monetarisierungsversuch aus: Es gibt wie üblich mehrere Battle Passes, ein monatliches Abo, eine Premium-Währung (rote Sternenringe) und zusätzlich kaufbare „Gacha-Pulls“ in Form einer „Claw Machine“.

Dazu gibt es auch „Fragmente“, die man im Spiel erhalten kann – mehrere hundert davon führen beispielsweise zu einem neuen Skin. Besonders negativ fallen den Fans jedoch die seltenen „Skins“, also die Kostüme für die Charaktere auf, die direkt über den In-Game-Shop gekauft aktuell 45,99 Euro kosten. Auch die „Emotes“ sind direkt gekauft mit 10 Euro nicht gerade günstig. Die häufigen Pop-Ups, die zum Kaufen neuer Inhalte drängen, empfinden ebenfalls viele Spielerende als störend.

Wirklich überraschend ist das nicht, da Sonic Rumble ein Free-to-play Mobile-Spiel ist, aber offenbar sind Sonic-Fans diese Art der Monetarisierung noch nicht gewohnt. Auch Vorwürfe des „pay-to-win“ werden laut, die wir bisher nicht nachvollziehen können, sie scheinen ein wenig überzogen.

Trotzdem sind viele negative Bewertungen direkt nach dem Start des Spiels eine potenzielle Gefahr für die Zukunft des Titels. Auch das letzte von SEGA im Westen vertriebene Mobile-Spiel, Persona 5: The Phantom X hatte kurz nach Start mit ähnlichen Problemen und Vorwürfen zu kämpfen. Inzwischen ist das Spiel auf der „Gacha Revenue“-Liste auf Platz 52 durchgereicht worden.

