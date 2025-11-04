Switch 2: Mit diesen Games plant Nintendo im Weihnachtsquartal und darüber hinaus

Nintendo hat neben aktuellen Hardware-Zahlen zur Switch 2 und der üblichen Top 10 der meistverkauften First-Party-Games im neuen Geschäftsbericht wie immer auch einen aktualisierten Ausblick auf kommende Veröffentlichungen gegeben.
Mit Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Pokémon-Legenden: Z-A allein haben Nintendo respektive The Pokémon Company jetzt schon knapp 19 Millionen Einheiten Software verkauft. Doch für die Switch 2 steht nach der Veröffentlichung im Juni das erste Weihnachtsquartal bevor und natürlich hat sich Nintendo auch hier in Stellung gebracht.
In dieser Woche erscheint Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, immerhin ein neuer Ableger aus dem Zelda-Universum. Kirby Air Riders (20. November) und Metroid Prime 4: Beyond (4. Dezember) dürften kurz vor Weihnachten auch den ein oder anderen Abnehmer finden.
Auch für die Zeit danach hat Nintendo schon Pläne, wobei man davon ausgehen kann, dass wir für das kommende Jahr noch nicht alle Pläne respektive Spiele kennen. Mario Tennis Fever hat mit dem 12. Februar 2026 schon einen konkreten Termin. Animal Crossing: New Horizons bekommt schon im Januar seine „Switch 2“-Edition und ein massives Inhalts-Update.
2026 und darüber hinaus
Für die Zeit danach stehen Yoshi and the Mysterios Book, Fire Emblem: Fortune’s Weave und vor allem Pokémon Pokopia in den Startlöchern. Bei Splatoon Raiders konnte sich Nintendo noch nicht auf „2026“ festlegen. Wer noch keine Switch 2 hat, darf sich auf der alten Switch über neue Ableger der Serien „Tomodachi Life“ und „Rhythm Heaven“ freuen.
via Nintendo, Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo
Viel Switch 2 Exklusivität ist ja noch nicht zu erkennen. Ich schätze mal, sie heben sich die großen Überraschungen noch für eine Nintendo Direct auf. Mal abgesehen von FE Fortunes Weave, was mich schon reizen würde, bin ich mit der Switch 1 weiterhin mehr als zufrieden.
Freue mich auf Metroid Prime 4, glaube, aber dass ein finanzieller Flop wird
Viel kommt ja nicht mehr, nun wo Mario Galaxy und Pokemon raus sind. Tomodachi überlege ich noch, ob ich es holen werde. Müsste aber eigentlich erst den Vorgänger endlich mal richtig spielen. Da kam ich noch immer nicht zu^^ Sofern wäre Tomodachi wohl eh kein Day 1, selbst wenn ichs holen sollte. Bin mal gespannt, ob in der Februar Direct noch irgendwas interessantes angekündigt wird. Denke aber weniger. Schätze Pokemon wird wohl das letzte große Switch Spiel gewesen sein. Aber dafür gibts ja bereits einige interessante Thirds und Indies für nächstes Jahr^^
Etwas neidisch blicke ich aber dennoch zum neue Yoshi rüber. Schade, dass das nicht Cross Gen wird xD