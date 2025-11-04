Switch 2: Mit diesen Games plant Nintendo im Weihnachtsquartal und darüber hinaus

Nintendo hat neben aktuellen Hardware-Zahlen zur Switch 2 und der üblichen Top 10 der meistverkauften First-Party-Games im neuen Geschäftsbericht wie immer auch einen aktualisierten Ausblick auf kommende Veröffentlichungen gegeben.

Mit Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Pokémon-Legenden: Z-A allein haben Nintendo respektive The Pokémon Company jetzt schon knapp 19 Millionen Einheiten Software verkauft. Doch für die Switch 2 steht nach der Veröffentlichung im Juni das erste Weihnachtsquartal bevor und natürlich hat sich Nintendo auch hier in Stellung gebracht.

In dieser Woche erscheint Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, immerhin ein neuer Ableger aus dem Zelda-Universum. Kirby Air Riders (20. November) und Metroid Prime 4: Beyond (4. Dezember) dürften kurz vor Weihnachten auch den ein oder anderen Abnehmer finden.

Auch für die Zeit danach hat Nintendo schon Pläne, wobei man davon ausgehen kann, dass wir für das kommende Jahr noch nicht alle Pläne respektive Spiele kennen. Mario Tennis Fever hat mit dem 12. Februar 2026 schon einen konkreten Termin. Animal Crossing: New Horizons bekommt schon im Januar seine „Switch 2“-Edition und ein massives Inhalts-Update.

2026 und darüber hinaus

Für die Zeit danach stehen Yoshi and the Mysterios Book, Fire Emblem: Fortune’s Weave und vor allem Pokémon Pokopia in den Startlöchern. Bei Splatoon Raiders konnte sich Nintendo noch nicht auf „2026“ festlegen. Wer noch keine Switch 2 hat, darf sich auf der alten Switch über neue Ableger der Serien „Tomodachi Life“ und „Rhythm Heaven“ freuen.

