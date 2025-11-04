Das Comeback eines nahezu ausgestorbenen Gaming-Genres rückt mit AKIBA LOST näher

IzanagiGames, Nippon Television Network Corporation und Nippon Television AX-ON haben die Steam-Seite zu AKIBA LOST an den Start gebracht. Dort wirbt man nicht nur um euren berühmten Wishlisteintrag, sondern hat auch neue Details zum Live-Action-Spiel enthüllt.

Wenn ihr bei einem „Live-Action-Spiel“ an 428: Shibuya Scramble, liegt ihr wohl genau richtig. Es dürfte einer der bekanntesten und am besten bewerteten Vertreter dieser nischigen Zunft sein. Live-Action-Spiele haben ihre Wurzeln in den 90ern, als CD-ROMs die Möglichkeit boten, FMV-Sequenzen einzubinden.

Heute gibt es derartige Spiele nur vereinzelt. Neben Shibuya Scramble sind wohl Erica und Her Story die prominentesten Beispiele. Diese also fast ausgestorbene Zunft bekommt bald Zuwachs mit AKIBA LOST. Die Beteiligten bestätigten zugleich, dass das Projekt bei der diesjährigen WePlay Expo 2025 am 22. und 23. November in Shanghai präsentiert wird.

Vom Studio hinter Death Come True

AKIBA LOST entsteht bei IzanagiGames, wo man zuletzt mit Death Come True die Grenzen zwischen Film und Spiel auslotete. Partner bei der Entwicklung sind Nippon TV und die Drama-Produktionsfirma AX-ON. Spielende wechseln zwischen verschiedenen Perspektiven, um die Wahrheit hinter einer mysteriösen Geschichte aufzudecken.

Im Zentrum dieser Geschichte steht der Spielentwickler Daiki Shinjo, gespielt von Hiromitsu Kitayama, der nach Jahren kreativer Stagnation ein Comeback wagt. Inspiriert von einem ungelösten Fall, bei dem vor 13 Jahren sechs Mädchen in Akihabara verschwanden, kündigt er auf einer Gameshow die Entwicklung eines neuen Spiels an – AKIBA LOST. Kurz darauf beginnen jedoch erneut mysteriöse Entführungen, und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität beginnen zu verschwimmen.

Daiki Shinjo und die sechs Frauen werden auf der neu eröffneten Steam-Seite ausführlich vorgestellt. Dort wird auch das „ZAPPING“-System präsentiert, das es erlaubt, nahtlos zwischen Charakteren zu wechseln, während das „SELECT“-System über den Verlauf der Geschichte entscheidet.

100.000 Standbilder

AKIBA LOST soll rund 20 Stunden Spielzeit bieten und kombiniert über 100.000 Standbilder mit mehr als 20 Stunden gefilmtem Material. Die Producer betonten, dass das Projekt das Know-how von IzanagiGames mit der Erfahrung von Nippon TV und AX-ON aus dem Drama- und Filmbereich verbinden soll.

Parallel zum Start der Steam-Seite kündigte IzanagiGames eine „Special Collection Box“ an, die ab sofort vorbestellbar ist. Sie enthält das Spiel (wahlweise für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oder PlayStation 5), ein 200-seitiges Artbook mit Fotografien des Casts, ein Making-of-DVD, einen Downloadcode für digitale Boni, den Soundtrack sowie Sticker. Der Preis beträgt 19.580 Yen inklusive Steuern. Eine Standardedition sowie eine digitale Version sollen im Dezember folgen.

AKIBA LOST soll 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie und PCs via Steam erscheinen. In Japan wird es eine „Special Collection Box“ geben, die zahlreiche Boni bietet. Bei Play-Asia* werdet ihr bereits fündig. Die neue Steam-Seite verspricht englische Texte.

