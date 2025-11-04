Die meistverkauften Spiele der Switch-Familie und erste Zahlen zu Donkey Kong Bananza

Nintendo hat heute den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht. Neben den neuen und beeindruckenden Hardware-Zahlen gibt es wie immer auch einen Blick auf die erfolgreichsten First-Party-Spiele.

Dabei betrachtet Nintendo die Switch und „Switch 2“-Spiele gemeinsam. Logische Konsequenz: In den Top 10 hat noch kein „Switch 2“-Spiel einen Platz ergattert. Auch die beachtlichen 9,57 Millionen verkauften Einheiten von Mario Kart World (eine Attach-Rate von 92 Prozent) genügen dafür nicht.

Für einen Platz in den Top 10 der Switch-Familie müssen es schon knapp 19 Millionen sein, denn der zehnte Platz gehört New Super Mario Bros. U Deluxe mit 18,53 Millionen Einheiten. Auch der Weg für Donkey Kong Bananza ist noch weit. 3,49 Millionen verkaufte Einheiten bis zum 30. September sind allerdings mehr als respektabel.

„Bananza“ legt damit nämlich auf einer taufrischen Konsole den besten Serienlaunch seit 15 Jahren hin und liegt nur hinter Donkey Kong Country Returns, das sich für die Wii einst 4,21 Millionen Mal zum Launch verkaufte. Neue Zahlen gibt es auch zu Super Mario Party Jamboree, das nunmehr bei 8,64 Millionen steht.

Mario Kart World stellt mit weiteren 3,94 Millionen Einheiten im letzten Quartal auch das bisher am schnellsten verkaufte „Mario Kart“ in den Schatten. Mario Kart Wii brauchte einst zwei Quartale für 9,53 Millionen. Da steht Mario Kart World schon jetzt drüber.

Die aktuelle Top 10:

Mario Kart 8 Deluxe – 69,56 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 48,62 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 36,93 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 33,34 Millionen Super Mario Odyssey – 29,84 Millionen Pokémon Karmesin & Purpur – 27,61 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 26,96 Millionen Zelda: Tears of the Kingdom – 22,15 Millionen Super Mario Party – 21,23 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,53 Millionen

via Nintendo, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo