Spieß umgedreht: Fans finden, diese neuen Pokopia-Pokémon sehen aus wie aus Palworld

So kann es manchmal laufen: Seit der ersten Ankündigung von Palworld wird Entwickler Pocketpair immer wieder vorgeworfen, sich großzügig an Pokémon-Designs bedient zu haben – mal mehr, mal eher weniger. Doch diesmal drehen Fans den Spieß um.

Seit der neuen Info-Welle zu Pokémon Pokopia sind in den sozialen Netzwerken einige Fan-Stimmen laut geworden, die behaupten: Dieses Mal habe sich Pokémon bei Palworld bedient. Der Auslöser? Zwei neu enthüllte Pokémon-Varianten – und ihre „verblüffende“ Ähnlichkeit zu bestimmten Pals aus Palworld.

Professor Tangoloss erinnert Fans an Wumpo

Da in Pokopia keine Menschen mehr vorkommen, übernimmt ein Pokémon selbst die Professorenrolle: Professor Tangoloss, eine kluge Variante von Tangoloss. Er hat weiße Ranken auf dem Kopf, die wohl ein Merkmal seines Alters sein dürften, sowie einen dicken Rankenbart, rissige Brillen und ein TM, die auf seiner oberen Ranke klebt.

Fans bemerkten jedoch sofort eine Ähnlichkeit, die GameRant aufgriff: Die blau-weiße Farbpalette, die runden Pupillen und die Körperform erinnern an Wumpo aus Palworld. Wumpo ist ein haariges Tundra-Pal, dient als Reittier und kann schwere Lasten tragen. Die optischen Parallelen sind zumindest auf den ersten Blick nicht von der Hand zu weisen.

Noch ein Treffer?

Kurz nach den ersten Vergleichen tauchte ein zweiter Hinweis auf: Mooslaxo, eine neue Relaxo-Variante, die so lange geschlafen hat, dass moosiges Fell und eine Blüte auf dem Kopf gewachsen sind. Der würde doch an Wumpo Botan erinneren – die Pflanzenvariante von Wumpo, ebenfalls grün, zottelig und mit Pflanzenbewuchs.

Zufall, Seitenhieb oder gar nix?

Ob Nintendo hier bewusst mit Palworld „spielt“, ist völlig unklar. Fakt ist, dass The Pokémon Company weiterhin in einem laufenden Rechtsstreit mit Pocketpair steckt. Die Lage ist heikel: Nintendo wirft dem Studio Patentverletzungen vor, und Pocketpair musste bereits Features wie das Ball-Wurf-System entfernen.

Andererseits scheiterte Nintendo auch mit Klagen gegen Palworld, erst neulich wurde das „Fangen“-Patent in Japan abgelehnt. Bislang haben weder Pocketpair noch die offiziellen Palworld-Accounts Stellung dazu bezogen.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026 – viel Zeit also, in der sich weitere Varianten vorstellen könnten … oder weitere Diskussionen entstehen. Ob die vermeintlichen Ähnlichkeiten Auswirkungen auf den laufenden Rechtsstreit haben könnten, ist ebenfalls offen.

Wenn ihr übrigens an Hinweisen für eine mögliche düstere Story in Pokémon Pokopía interessiert seid, könnte dieser Artikel für euch sein. Wie seht ihr die neuen Designs – Zufall, unglückliche Überschneidung oder vielleicht doch ein kleines Augenzwinkern Richtung Palworld?

