Schlappchu, Mooslaxo und mehr: Das sind die neuen, seltsamen Pokémon aus Pokémon Pokopia

Heute haben Nintendo und The Pokémon Company einen neuen Trailer zu Pokémon Pokopia veröffentlicht. Das Video führt uns in die Story und in den Spielablauf des Cozy-Games ein und führt einige wichtige Spielmechaniken vor.

Sicherlich nur die Spitze des Eisbergs. Unterhalb dieser Spitze bewegen sich unter anderem die neuen, ungewöhnlichen Pokémon. Genauso nennt sie The Pokémon Company heute auch: Ungewöhnliche Pokémon. Ob sie tatsächlich eine neue „Gattung“ werden, wird sich zeigen.

Zunächst machen sie den Eindruck, als wären sie so etwas wie regionale Pokémon, also beispielsweise die Alola-Pokémon. Drei dieser mysteriösen, neuen Wesen zeigt der Trailer uns am Ende. Zu ihnen gehört aber auch Professor Tangoloss, den wir schon ganz am Anfang des Videos kennenlernen.

Schlappchu heißt das bleiche Pikachu mit herabhängenden Ohren, dessen Fell eine seltsame Farbe aufweist. Der erste Eindruck: dieses Pikachu muss dringend mal zum Arzt, irgendetwas stimmt doch nicht, oder?

Mooslaxo ist ein von Moos bedecktes Relaxo, das wie seine Brüder offensichtlich mit Vorliebe einer seiner beiden Lieblingsbeschäftigungen nachgeht: Schlafen. Dass es von Moos bedeckt ist, lässt vermuten, dass es schon eine ganze Weile schläft.

Das letzte der neuen Pokémon ist Meister Farbeagle. „Der Körper von diesem Farbeagle ist mit bunten Farbklecksen übersät. Es sieht fast wie ein Künstler aus, wenn es seinen Schweif als Pinsel verwendet“, heißt es. Spannend, oder? Seht nachfolgend die offiziellen Artworks der neuen Pokémon!

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* bereits vorbestellbar. Ein 10 GB großer Download wird fällig, wenn ihr euch für diese Version entscheidet. Den gibt’s beim Kauf im Nintendo eShop freilich auch.

