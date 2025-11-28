Project Spirits von den „Stellar Blade“-Machern erhält gleich doppelte Unterstützung

Die Tencent-Tochter Level Infinite wird das nächste Spiel der Macher von Stellar Blade und Goddess of Victory: Nikke veröffentlichen. Project Spirits, das vielen von euch noch unter dem Namen Project Witches bekannt sein dürfte, wird plattformübergreifend für Konsole, PCs und Mobilgeräte, veröffentlicht.

Entwickelt wird das Spiel in Zusammenarbeit zwischen Shift Up und der Tencent-Tochter Yongxing Interactive. Die beiden Unternehmen arbeiteten bereits in der Vergangenheit zusammen, etwa im Bereich ACG (Animation, Comics und Games) und der Lokalisierung von Goddess of Victory: NIKKE für den chinesischen Markt. Das Studio ist Teil einer strategischen Partnerschaft zwischen Tencent und Shift Up mit einem Fokus auf plattformübergreifende, qualitativ hochwertige Spieleentwicklung.

Project Spirits wird erstmals mit der aktuellen Unreal Engine 5 entwickelt, während man für Stellar Blade noch auf die Unreal Engine 4 setzte. Diese bietet zwar nicht die grafischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5, läuft dafür aber in der Regel performanter.

Gemeinsam mit Shift Up und der Unterstützung durch das erfahrene Team von Yongxing Interactive möchte Publisher Level Infinite das bestmögliche Gaming-Erlebnis für möglichst viele SpielerInnen weltweit liefern.

via Gematsu, Bildmaterial: Project Spirits, Shift Up