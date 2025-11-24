Fans vermuten eine düstere Kanto-Story hinter der Cozy-Fassade von Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia (hier bei Amazon* vorbestellen) ist gerade in aller Munde. Erst die überraschende Information, dass das Spiel physisch nur als Game Key Card erscheint, dann das knapp zehnminütige Gameplay-Video – und natürlich die neu enthüllten Formen bekannter Pokémon.

Seit diesem ausführlicheren Blick auf die Spielwelt brodelt es wieder kräftig in der Fan-Community. Und die neuesten Theorien haben mit „cozy“ teilweise nicht mehr viel zu tun.

Im Spiel übernehmen wir die Rolle eines Ditto, das sich in einen Menschen verwandeln kann, und bauen uns Schritt für Schritt ein gemütliches kleines Paradies im Animal-Crossing-Stil auf. Doch die Insel, auf der wir landen, ist nur auf den ersten Blick so idyllisch.

Viele Orte wirken verlassen oder zerstört – sogar das Pokémon-Center steht einsam und heruntergekommen da. Und dann ist da Professor Tangoloss, der ganz nebenbei erwähnt, er habe „schon sehr lange keine Menschen mehr gesehen“. Da drängt sich die Frage geradezu auf: Was ist hier passiert?

Hinweise auf Kanto

Einige Fans sind überzeugt, dass die Spur zurück zur ersten Pokémon-Generation führt. Gleich zu Beginn des Trailers sieht man einen Pokédex, der verdächtig stark an den klassischen Gen-1-Dex erinnert. Und: Pokopia spielt auf einer Insel. Das ruft sofort einen bekannten Ort auf den Plan – die Zinnoberinsel. In Pokémon Gold, Silber und Kristall bricht hier der Vulkan aus und zerstört große Teile der Stadt. Übrig bleibt … das Pokémon-Center. Genau wie im Pokopia-Trailer.

Auch Ditto passt erstaunlich gut ins Bild. In Pokémon Gelb ist es nämlich auch an einem ganz bestimmten Ort fangbar: der Pokémon-Villa auf der Zinnoberinsel – dem Ort, an dem Pokémon-Experimente stattfanden und schließlich auch Mewtu erschaffen wurde.

Eine andere Spur führt aufs Festland: Die Bodenplatten im Gameplay sehen extrem nach denen aus Fuchsania City aus. Vielleicht Zufall. Vielleicht Wiederverwendung von Assets. Oder vielleicht ein weiterer bewusster Hinweis auf Kanto?

Die neuen Pokémon-Formen

Das Spiel zeigt auch neue Pokémon-Varianten wie Mooslaxo, Meister Farbeagle oder den geisterhaften und verträumten Schlappchu. Die Fans haben für alles eine Theorie parat: Mooslaxo könnte ein Relaxo sein, das so lange ungestört geschlafen hat, dass es mit der Natur verwachsen ist. Meister Farbeagle könnte entstehen, wenn ein Farbeagle jahrzehntelang ohne Menschen einfach weiter malt und seiner Kreativität einfach freien Lauf lässt. Und Schlappchu? Als der Vulkan ausbrach … na ja, eine traurige Möglichkeit steht im Raum.

Andere wiederum glauben, Pokopia spiele in einer alternativen Version von Kanto – vielleicht einer Welt, in der Mewtu die Menschen verbannt hat. Nicht einmal so abwegig, wenn man bedenkt, wie offen die Reihe inzwischen mit Multiversen und Parallelwelten umgeht.

Im Moment bleibt alles Spekulation – aber Pokémon-Fans wären nicht Pokémon-Fans, wenn sie nicht jeden Stein im Trailer dreimal umdrehen würden. Spätestens im März 2026, wenn Pokémon Pokopia (hier bei Amazon* vorbestellen) exklusiv auf der Nintendo Switch 2 erscheint, wissen wir mehr.

Wie seht ihr die Hinweise – clevere Anspielungen oder wirklich eine Rückkehr nach Zinnoberinsel? Und wünscht ihr euch eine dunklere, geheimnisvollere Pokémon-Story?

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo