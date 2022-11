Pokémon Karmesin und Purpur knacken alle Verkaufsrekorde auf Nintendo-Plattformen

Pokémon Karmesin und Purpur knacken buchstäblich jeden Verkaufsrekord auf einer Nintendo-Plattform. Wie Nintendo bekannt gibt, wurden an den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung weltweit mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft.

Pokémon Karmesin und Purpur sind damit laut Nintendo die weltweit am schnellsten verkaufte Software auf allen Nintendo-Systemen. Zur plattformübergreifenden Einordnung: Erst gestern gab Sony bekannt, dass God of War Ragnarök in den ersten Tagen weltweit 5,1 Millionen Mal kauft wurde.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak