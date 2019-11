Pokémon Schwert und Schild in einer Woche weltweit mehr als 6 Millionen Mal verkauft

Pokémon Schwert und Schild knacken weiter die Verkaufsrekorde – trotz aller Kontroversen vor der Veröffentlichung. Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien und sehr erfolgreichen ersten Verkaufstagen in Japan hat The Pokémon Company nun bekanntgegeben, dass weltweit innerhalb von einer Woche mehr als 6 Millionen Einheiten verkauft wurden.

The Pokémon Company gibt diese Zahl für „die erste Verkaufswoche“ aus, dabei sind noch nicht einmal sieben Tage seit der Veröffentlichung vergangen. Zwei Millionen entfallen laut The Pokémon Company allein auf Japan. Die 6 Millionen schließen laut Nintendo of America durchverkaufte physische Einheiten sowie digitale Verkäufe ein.

Das am schnellsten verkaufte Switch-Spiel bisher

Nintendo of America hat in einer eigenen Pressemeldung außerdem verlauten lassen, dass innerhalb der ersten zwei Verkaufstage in den USA zwei Millionen Spiele verkauft wurden. Die Pokémon-Hauptreihe kommt laut aktualisierten Erhebungen auf nunmehr 240 Millionen Einheiten weltweit.

6 Millionen Einheiten weltweit bedeuten einen weiteren Rekord. Wie in Japan sind Pokémon Schwert und Schild damit auch weltweit das bisher am schnellsten verkaufte Nintendo-Switch-Spiel. Pokémon Let’s Go kam im letzten Jahr in den ersten drei Verkaufstagen auf weltweit 3 Millionen Einheiten.

via Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak