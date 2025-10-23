So startet Pokémon-Legenden: Z-A in den deutschen Verkaufscharts durch

Nach den ersten Zahlen zu Pokémon-Legenden: Z-A aus Großbritannien können wir dank den Erhebungen von GfK Entertainment heute auch auf den deutschen Markt blicken. Der neueste Pokémon-Titel aus dem Hause Game Freak ist natürlich das plattformübergreifend erfolgreichste Spiel der Woche.

Ein „legendärer Auftritt“, wie GfK Entertainment kommentiert. Denn „Z-A“ erobert sogar die Doppelspitze der plattformübergreifenden Rankings. Dabei steht interessanterweise (angesichts der Hardware-Basis) die „Switch 2“-Version vor der Switch-Version. Das war auch schon in Großbritannien so.

Logischerweise führt „Z-A“ auch die Switch-Einzelrankings an. In den „Switch 2“-Charts landet es vor Donkey Kong Bananza und in den Switch-Charts vor der Super Mario Galaxy Collection. Spannend wird die Monatsmitte November, denn dann werden die Games Sales Awards verliehen und wir erfahren, ob „Z-A“ die 100.000 oder gar 200.000 und mehr Einheiten knacken konnte.

Den zweitstärksten Launch der Woche legte die nachträgliche Handelsversion von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hin. Die Wiederauflage des 2006 erschienenen, kultigen RPGs komplettiert hinter Battlefield 6 und EA Sports FC 26 das „Xbox Series“-Podium. In den PS5-Charts reicht es nur zum achten Platz. Hier gehen EA Sports FC 26 und Battlefield 6 (tauschten die Plätze) ganz oben zuerst ins Ziel.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak